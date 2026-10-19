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Em São Paulo

André Janones é internado na UTI com arritmia cardíaca após debate

Deputado federal deu entrada no Hospital Vila Nova Star por volta das 2h desta segunda-feira (19), com arritmia grave e falta de ar, segundo a assessoria

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 12:18

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

19 out 2026 às 12:18

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) com arritmia cardíaca após o debate presidencial da TV Bandeirantes, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo.

Janones está internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da Capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, ele deu entrada no hospital por volta das 2h, com um quadro de arritmia grave e falta de ar. O quadro de Janones é considerado estável e está sendo atendido pela equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.

Deputado André Janones do Avante-MG
Deputado André Janones do Avante-MG Ricardo Albertini/Câmara dos Deputados

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) usou as redes sociais para desejar boa recuperação ao deputado.

"Meus desejos de boa recuperação ao querido André Janones, que foi internado na UTI após o debate de ontem {domingo]. Sua contribuição na defesa da democracia nos últimos dias tem sido imensa e você voltará mais forte. Vamos todos juntos segurar o exército até sua recuperação. Estamos com você, Janones!", escreveu.

Janones estava nos bastidores do debate como um dos convidados do presidente Lula. Até o momento, não foi divulgada previsão de alta hospitalar.

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