Os bastidores do apoio de João Coser a Ricardo Ferraço

O governador Ricardo Ferraço (MDB) não tem proximidade com o Partido dos Trabalhadores, aliás, a relação entre o emedebista e a sigla é pouco amistosa. Quem mantém diálogo com o PT é o principal apoiador de Ricardo, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), eleito senador no último dia 4.





O PT fez parte do governo do socialista, comandou a Secretaria Estadual de Esportes, mas desembarcou da administração estadual quando Ricardo, até então vice-governador, assumiu a chefia do Executivo.





Quem conversou com o presidente estadual do PT, João Coser, a respeito de um eventual endosso à candidatura à reeleição de Ricardo foi Casagrande.









Nesta segunda-feira (19), o petista, que é deputado estadual e foi eleito deputado federal, afirmou à coluna que Ricardo não pediu apoio. O endosso foi feito, na verdade, como rejeição ao adversário do governador, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).





"Nossa declaração é muito mais em função do que representaria a eleição do outro (Pazolini). Ricardo é um empresário, não é um socialista, mas aprendeu a conviver com a democracia", afirmou Coser.





