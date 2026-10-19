Os bastidores do apoio de João Coser a Ricardo Ferraço

(A decisão de apoiar Ricardo) é para preservar o estado. Não tem pedido, não tem conversa, não tem nada em troca
João Coser Presidente estadual do PT
Mais colunas de Letícia Gonçalves
Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 12:26
Públicado em
(A decisão de apoiar Ricardo) é para preservar o estado. Não tem pedido, não tem conversa, não tem nada em troca
João Coser Presidente estadual do PT
Mais colunas de Letícia Gonçalves
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta