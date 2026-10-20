Adolescente é agredido após roubo de bicicleta elétrica em Vila Velha

Um adolescente de 14 anos foi agredido por pessoas que presenciaram uma tentativa de fuga após o roubo de uma bicicleta elétrica no bairro Novo México, em Vila Velha, na segunda-feira (19).





Segundo a Polícia Militar, a vítima, um rapaz de 17 anos, relatou que voltava para casa quando foi abordada pelo adolescente, que o ameaçou com uma faca e uma arma falsa e roubou a bicicleta elétrica. O suspeito não conseguiu fugir com o veículo, que travou. Ele caiu no chão e foi cercado por pessoas que estavam no local e o agrediram.





O adolescente foi levado qo Pronto Atendimento (PA) da Glória e, posteriormente, transferido para um hospital em Vitória. Ele sofreu uma lesão interna na cabeça e na nuca, além de escoriações pelo corpo. O caso foi registrado na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).