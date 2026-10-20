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Em Cobilândia

Homem morre após laje desabar sobre ele em Vila Velha

Glaucio Daniel de Oliveira Xavier, de 36 anos, estava em um terreno em Cobilândia quando a estrutura caiu; ele deixa esposa e um filho de sete meses

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 07:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2026 às 07:47
Glaucio Daniel de Oliveira Xavier
Glaucio Daniel de Oliveira Xavier Acervo Pessoal

Um homem de 36 anos morreu após uma laje desabar sobre ele na tarde de segunda-feira (19), na Rua Vianópolis, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. A vítima foi identificada como Glaucio Daniel de Oliveira Xavier.


Segundo relatos de vizinhos, Glaucio estava em um terreno baldio e tentava quebrar a estrutura, que funcionava como uma cobertura. Ele descansava embaixo dela quando ocorreu o desabamento.


O barbeiro Samuel Marques, que mora nas proximidades, contou que moradores e trabalhadores de uma empresa próxima tentaram retirar os escombros para socorrer a vítima.


“Ele já não estava respondendo desde que o negócio caiu. Não conseguiu responder nada. Foi a hora em que chamaram os bombeiros, que tiraram ele dali já morto”, relatou.


De acordo com moradores, Glaucio costumava frequentar e dormir no terreno, embora tivesse casa e família em outro bairro. 


“Ele já tinha comentado comigo há alguns dias que ficava na rua, que estava com a barraquinha para ficar tranquilo. Parece que estava tendo problema com outros moradores de rua também, que iam à casa dele e tiravam as coisas. Ele queria quebrar o negócio para não ficar nem para ele nem para ninguém. Enquanto descansava, caiu em cima dele e aconteceu essa tragédia”, contou.

Homem morre após laje desabar sobre ele em Vila Velha
Homem morre após laje desabar sobre ele em Vila Velha Lucas Barcelos

A Polícia Militar foi acionada e encontrou equipes do Corpo de Bombeiros e moradores no local. Os policiais isolaram a área para preservar o local até a chegada da perícia da Polícia Científica.


Segundo a PM, houve relatos diferentes sobre as circunstâncias do acidente. Enquanto algumas pessoas disseram que Glaucio trabalhava no momento do desabamento, outras afirmaram que ele estava dormindo no terreno. 


Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.


Glaucio deixa a esposa e um filho de cinco meses. Segundo Samuel, ele era conhecido na região e mantinha uma boa relação com os moradores.


“Nunca faltou respeito com ninguém, tinha amizade com todos do bairro. Na hora foi um baque. Mesmo não sendo parente meu, a gente sente como se fosse igual. É uma tragédia que ninguém estava esperando, foi do nada”, lamentou.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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