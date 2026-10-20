Homem morre após laje desabar sobre ele em Vila Velha

Um homem de 36 anos morreu após uma laje desabar sobre ele na tarde de segunda-feira (19), na Rua Vianópolis, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. A vítima foi identificada como Glaucio Daniel de Oliveira Xavier.





Segundo relatos de vizinhos, Glaucio estava em um terreno baldio e tentava quebrar a estrutura, que funcionava como uma cobertura. Ele descansava embaixo dela quando ocorreu o desabamento.





O barbeiro Samuel Marques, que mora nas proximidades, contou que moradores e trabalhadores de uma empresa próxima tentaram retirar os escombros para socorrer a vítima.





“Ele já não estava respondendo desde que o negócio caiu. Não conseguiu responder nada. Foi a hora em que chamaram os bombeiros, que tiraram ele dali já morto”, relatou.





De acordo com moradores, Glaucio costumava frequentar e dormir no terreno, embora tivesse casa e família em outro bairro.





“Ele já tinha comentado comigo há alguns dias que ficava na rua, que estava com a barraquinha para ficar tranquilo. Parece que estava tendo problema com outros moradores de rua também, que iam à casa dele e tiravam as coisas. Ele queria quebrar o negócio para não ficar nem para ele nem para ninguém. Enquanto descansava, caiu em cima dele e aconteceu essa tragédia”, contou.