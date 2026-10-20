Motorista de app é agredido a pauladas após se perder em bairro de Vila Velha

Um motorista de aplicativo de 39 anos foi ameaçado e agredido a pauladas por três criminosos após se perder no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na manhã de segunda-feira (19). Ele foi abandonado na Avenida Sérgio Cardoso, em Novo México, no mesmo município. Um suspeito de 26 anos foi detido.





A vítima contou à Polícia Militar que havia finalizado uma corrida e, ao seguir as orientações do GPS para sair do local, acabou se perdendo. Segundo o motorista, ele foi abordado por três homens, que exigiram que abrisse o aplicativo do banco e fizesse transferências de dinheiro.





O homem afirmou que errou a senha de propósito três vezes. Durante a ação, os criminosos quebraram o celular dele e danificaram o veículo. Na sequência, a vítima foi retirada do carro e agredida a pauladas.





De acordo com a tenente Bressan, da PM, o motorista conseguiu pedir ajuda. Após receber as informações sobre o crime, as equipes iniciaram buscas na região.





“Assim que essas informações chegaram à Polícia Militar, as guarnições, sabendo as características dos envolvidos, começaram a saturar o bairro Guaranhuns. Chegaram informações, através do serviço de inteligência, sobre onde ele (um suspeito) estaria escondido”, explicou.





O jovem de 26 anos foi preso na casa da mãe, no bairro Jardim Guaranhuns. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Ainda segundo a tenente Bressan, o suspeito negou participação no crime, mas foi reconhecido pela vítima.





A policial também afirmou que o suspeito tem ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e possui passagens pela polícia. As equipes ainda fizeram buscas pelos outros envolvidos.





“Temos noção de quem seja o outro, que é ligado a esse indivíduo, e, através do serviço de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, estamos realizando mais diligências e investigações a respeito”, afirmou.





O motorista foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. À reportagem da TV Gazeta, a esposa dele contou que o homem sofreu ferimentos graves, mas está estável.





A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito detido. O texto será atualizado assim que houver retorno.





* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.