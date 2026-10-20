Chuva de granizo surpreende moradores da zona rural de Ecoporanga

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias provocou deslizamentos de terra e transtornos em estradas, ruas e imóveis em Muniz Freire, na Região do Caparaó no Estado, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal registrou 50 milímetros de chuva.





Os distritos de Menino Jesus e o interior de Piaçu foram as áreas mais afetadas. Houve acúmulo de lama em ruas, danos em estradas rurais, plantações e partes de residências. Trechos das rodovias ES 181 e ES 379 também ficaram cobertos de água e lama e passavam por desobstrução. A prefeitura informou que atua de forma integrada para prestar assistência às famílias atingidas.





As fortes chuvas também afetaram o sistema de saneamento. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Muniz Freire e Piaçu operam com vazão reduzida, o que pode provocar interrupções temporárias no abastecimento. A orientação é que os moradores economizem água até que o sistema seja normalizado.





O temporal durante a madrugada também causou problemas em estradas de Venda Nova do Imigrante, que chegaram a ficar interditadas.