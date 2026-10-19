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Temporal causa destruição e falta de energia no Norte e Noroeste do ES

Nova Venécia teve cerca de 300 casas afetadas por tempestade com granizo e ventos fortes; também houve alagamentos, queda de árvores e destelhamentos em outros municípios

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 11:27

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

19 out 2026 às 11:27

Pelo menos cinco municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo registraram estragos após as fortes chuvas que atingiram o Estado no domingo (18). Águia Branca, Nova Venécia, Boa Esperança, Conceição da Barra e Barra de São Francisco tiveram ocorrências como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Moradores registraram os efeitos do temporal em imagens.


No sábado (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (19), foi publicado um alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades.


Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Benício Ferrari Júnior, os volumes acumulados de chuva não foram tão expressivos. No entanto, as altas temperaturas favoreceram a formação de tempestades intensas e de curta duração. Boa Esperança e Nova Venécia concentraram o maior número de ocorrências, segundo ele.


Ferrari Júnior também explicou que o envio de ajuda e de itens humanitários pela Defesa Civil Estadual depende de solicitação dos municípios. O órgão aguardava um balanço das cidades atingidas.

Transtornos em Boa Esperança e Águia Branca

Em Boa Esperança, foram registrados 43,2 milímetros de chuva, segundo boletim do Corpo de Bombeiros atualizado na manhã desta segunda-feira (19).


Em Águia Branca, a Defesa Civil Municipal informou que choveu 75 milímetros em menos de 30 minutos. Não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. A chuva e os ventos derrubaram árvores e provocaram alagamentos em algumas ruas.

Cerca de 300 casas afetadas em Nova Venécia

Em Nova Venécia, a tempestade, acompanhada de ventos fortes e granizo, durou cerca de 30 minutos. Segundo as secretarias municipais de Obras e de Defesa Civil, aproximadamente 300 residências foram diretamente afetadas. Houve destelhamentos, queda de muros, janelas arrancadas e outros danos estruturais.


Entre os espaços públicos danificados estão o Parque de Exposições, a quadra poliesportiva do bairro Padre Gianni, o Creas e o Cras, no bairro São Francisco, a Casa Lar, no bairro Vila Rúbia, e o campo society do bairro Aeroporto. Estradas de acesso ao município também foram afetadas.


A tempestade provocou ainda a queda de postes de energia elétrica e árvores em diferentes pontos da cidade, atingindo praças, ruas e avenidas.


Na manhã desta segunda-feira (19), a EDP trabalhava para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuavam no corte e na retirada de árvores, enquanto máquinas e caminhões da prefeitura eram utilizados nos serviços emergenciais.

Chuva, granizo e ventos fortes provocaram alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
No bairro Coqueiral, em Nova Venécia, um poste de energia elétrica caiu no meio da rua Cris Martinelli
Alagamentos em Conceição da Barra e Barra de São Francisco

Em Conceição da Barra, casas e ruas ficaram alagadas, e algumas vias foram interditadas. Também houve registros de destelhamentos em residências, segundo o Corpo de Bombeiros.


Em Barra de São Francisco, a chuva veio acompanhada de granizo e ventos fortes e provocou alagamentos nas ruas.


A reportagem entrou em contato com as Defesas Civis municipais de Barra de São Francisco e Conceição da Barra e aguardava retorno até a publicação desta matéria.

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