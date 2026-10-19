Temporal causa destruição e falta de energia no Norte e Noroeste do ES

Pelo menos cinco municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo registraram estragos após as fortes chuvas que atingiram o Estado no domingo (18). Águia Branca, Nova Venécia, Boa Esperança, Conceição da Barra e Barra de São Francisco tiveram ocorrências como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Moradores registraram os efeitos do temporal em imagens.
No sábado (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (19), foi publicado um alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades.
Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Benício Ferrari Júnior, os volumes acumulados de chuva não foram tão expressivos. No entanto, as altas temperaturas favoreceram a formação de tempestades intensas e de curta duração. Boa Esperança e Nova Venécia concentraram o maior número de ocorrências, segundo ele.
Ferrari Júnior também explicou que o envio de ajuda e de itens humanitários pela Defesa Civil Estadual depende de solicitação dos municípios. O órgão aguardava um balanço das cidades atingidas.
Em Boa Esperança, foram registrados 43,2 milímetros de chuva, segundo boletim do Corpo de Bombeiros atualizado na manhã desta segunda-feira (19).
Em Águia Branca, a Defesa Civil Municipal informou que choveu 75 milímetros em menos de 30 minutos. Não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. A chuva e os ventos derrubaram árvores e provocaram alagamentos em algumas ruas.
Em Nova Venécia, a tempestade, acompanhada de ventos fortes e granizo, durou cerca de 30 minutos. Segundo as secretarias municipais de Obras e de Defesa Civil, aproximadamente 300 residências foram diretamente afetadas. Houve destelhamentos, queda de muros, janelas arrancadas e outros danos estruturais.
Entre os espaços públicos danificados estão o Parque de Exposições, a quadra poliesportiva do bairro Padre Gianni, o Creas e o Cras, no bairro São Francisco, a Casa Lar, no bairro Vila Rúbia, e o campo society do bairro Aeroporto. Estradas de acesso ao município também foram afetadas.
A tempestade provocou ainda a queda de postes de energia elétrica e árvores em diferentes pontos da cidade, atingindo praças, ruas e avenidas.
Na manhã desta segunda-feira (19), a EDP trabalhava para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuavam no corte e na retirada de árvores, enquanto máquinas e caminhões da prefeitura eram utilizados nos serviços emergenciais.
Em Conceição da Barra, casas e ruas ficaram alagadas, e algumas vias foram interditadas. Também houve registros de destelhamentos em residências, segundo o Corpo de Bombeiros.
Em Barra de São Francisco, a chuva veio acompanhada de granizo e ventos fortes e provocou alagamentos nas ruas.
A reportagem entrou em contato com as Defesas Civis municipais de Barra de São Francisco e Conceição da Barra e aguardava retorno até a publicação desta matéria.