Temporal causa destruição e falta de energia no Norte e Noroeste do ES

Pelo menos cinco municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo registraram estragos após as fortes chuvas que atingiram o Estado no domingo (18). Águia Branca, Nova Venécia, Boa Esperança, Conceição da Barra e Barra de São Francisco tiveram ocorrências como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Moradores registraram os efeitos do temporal em imagens.





No sábado (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (19), foi publicado um alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades.





Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Benício Ferrari Júnior, os volumes acumulados de chuva não foram tão expressivos. No entanto, as altas temperaturas favoreceram a formação de tempestades intensas e de curta duração. Boa Esperança e Nova Venécia concentraram o maior número de ocorrências, segundo ele.





Ferrari Júnior também explicou que o envio de ajuda e de itens humanitários pela Defesa Civil Estadual depende de solicitação dos municípios. O órgão aguardava um balanço das cidades atingidas.