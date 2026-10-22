ES recebe alerta de tempestade com granizo para 27 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 27 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (22). O aviso, de perigo potencial, é válido até o fim do dia e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Os municípios abrangidos pelo alerta ficam nas regiões Sul e Serrana do Estado.
Confira a lista completa:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta