ES recebe alerta de tempestade com granizo para 27 cidades; veja quais

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um carro no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Ele estava acompanhado de um colega, de 24 anos, que conseguiu escapar dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.





Segundo o relato do sobrevivente à Polícia Militar, os dois estavam no veículo à espera de um encontro com um integrante da facção criminosa “Tropa do Urso”. A conversa seria sobre o suposto envolvimento de um familiar do rapaz de 24 anos com o tráfico de drogas.





Enquanto aguardavam, um homem se aproximou e começou a atirar. O sobrevivente correu, mas foi perseguido pelo suspeito, que continuou disparando. O rapaz conseguiu pular o muro de uma residência e pedir ajuda. Ainda conforme o relato, depois dos disparos, ele ouviu uma motocicleta em alta velocidade, que teria sido usada na fuga do atirador.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.