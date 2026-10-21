Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 101 em Sooretama

Uma mulher morreu e o motorista de um Toyota Corolla, de 19 anos, foi preso após uma colisão com uma van na rodovia ES 080, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima era passageira do Corolla. Os dois motoristas e outra passageira ficaram feridos.





De acordo com informações preliminares da PM, o Corolla teria rodado na pista, invadido a contramão e atingido a van, que seguia no sentido contrário. Testemunhas relataram aos policiais que o carro estaria em alta velocidade e teria feito ultrapassagens perigosas em locais proibidos.





O jovem que dirigia o Corolla apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e afirmou aos policiais que havia consumido bebida alcoólica. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado à delegacia após receber atendimento médico. O condutor da van fez o teste, cujo resultado foi negativo para o consumo de álcool.





Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes relacionadas à ausência de habilitação e à influência de álcool ou outra substância psicoativa, além de duas ocorrências de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.