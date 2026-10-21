Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 101 em Sooretama

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou duas pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21).
De acordo com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, as vítimas que se feriram estavam nos caminhões. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
Os feridos foram socorridos pela equipe da Ecovias Capixaba e encaminhados para um hospital de Linhares. A reportagem tenta obter mais informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).