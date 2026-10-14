Veja como oferecer petiscos a cães com alergias sem abrir mão dos momentos de carinho

“O petisco pode ter um papel que vai além da nutrição: ele também pode representar interação, afeto e recompensa. Quando o cão precisa seguir uma dieta restritiva, o tutor pode ficar receoso de perder esse momento de conexão. Mas cuidar da saúde não significa necessariamente abrir mão desses momentos. O importante é entender quais alternativas são compatíveis com as necessidades do animal e seguir a orientação do médico-veterinário”, explica Flávio Lopes.