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O que é preciso para ser passeador de cães? Veja como trabalhar como dog walker com segurança e profissionalismo 

Conhecimento sobre comportamento animal, primeiros socorros e planejamento dos serviços ajuda a construir uma rotina mais segura e profissional com os pets
Portal Edicase

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Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 14:55

A função de dog walker exige habilidades importantes para conduzir os cães com segurança nos passeios (Imagem: SB Arts Media | Shutterstock)
A função de dog walker exige habilidades importantes para conduzir os cães com segurança nos passeios Crédito: Imagem: SB Arts Media | Shutterstock

Passear é importante para a saúde física e mental dos cães. Além de proporcionar exercício, a atividade oferece estímulos ao animal e permite que ele explore cheiros, sons e ambientes diferentes. No entanto, com os compromissos do dia a dia, nem sempre é possível reservar tempo suficiente para realizar os passeios com a frequência necessária. 

Nesses casos, o passeador de cães, também conhecido como dog walker , pode ser uma alternativa. Esse profissional é contratado para conduzir o cachorro em passeios quando o tutor não pode acompanhá-lo. Porém, gostar de animais, embora seja importante, não basta para exercer a função com segurança. É necessário unir afinidade com os pets a conhecimentos sobre comportamento canino, responsabilidade, organização e bom atendimento aos clientes.

Abaixo, confira algumas dicas para se tornar um passeador de cães!

1. Aprenda sobre comportamento canino

Antes de começar a trabalhar como passeador, procure estudar a linguagem corporal e o comportamento dos cães. É importante aprender a identificar sinais de medo , estresse, desconforto, excitação ou agressividade, pois eles ajudam a entender como o animal está reagindo durante o trajeto. Esse conhecimento permite perceber antecipadamente situações que podem desencadear conflitos com outros cães ou pessoas. Também facilita a adaptação do passeio à personalidade de cada pet .

2. Faça cursos de capacitação

Buscar capacitação específica é uma maneira de transformar o interesse pela profissão em um serviço mais qualificado. Cursos relacionados a comportamento canino, manejo, condução com guia, bem-estar animal e segurança podem preparar o passeador para diferentes situações do cotidiano. Também vale procurar treinamento em primeiros socorros para animais, conhecimento que pode ser útil diante de acidentes e emergências.

3. Adquira experiência com diferentes cães

Um passeador pode atender animais pequenos, grandes, jovens, idosos, tranquilos, agitados ou com comportamentos específicos. Por isso, adquirir experiência prática antes de assumir muitos clientes é importante. Uma possibilidade é começar acompanhando cães conhecidos e aprender gradualmente como cada animal responde à guia, aos estímulos da rua e ao contato com outros pets .

4. Conheça o cachorro antes do primeiro passeio

O primeiro contato com um novo cliente não deve acontecer apenas na hora de sair pela rua. Antes, converse com o tutor e, sempre que possível, faça um encontro com o cachorro para conhecer seu comportamento e permitir que ele se familiarize com a sua presença. Pergunte ao responsável sobre rotina, saúde, temperamento, medos, reatividade, hábitos e comportamento durante os passeios. Também é importante descobrir como o animal costuma reagir a outros cães, crianças, bicicletas, carros e diferentes estímulos. 

5. Tenha informações importantes de cada cliente

Organização também faz parte da profissão. Mantenha uma ficha para cada cachorro com telefone do tutor, contato de emergência, informações veterinárias, necessidades específicas e orientações relevantes para o passeio. Caso o animal utilize medicamentos ou apresente alguma condição que exija atenção especial, o profissional deve receber instruções claras do responsável.

O passeador deve ter atenção constante com os
O passeador deve ter atenção constante com os Crédito:

6. Invista em segurança durante os passeios

A atenção precisa permanecer no cachorro e no ambiente durante todo o trajeto. O passeador deve verificar se guia, coleira ou peitoral estão bem ajustados antes de sair e observar trânsito, outros animais, alimentos ou objetos perigosos encontrados no chão. Ficar distraído com o celular, por exemplo, pode reduzir a capacidade de reação se o cão avançar repentinamente em direção a outro animal ou à rua. Em locais públicos, a guia também exerce papel importante na segurança e no controle do pet . Portanto, prevenção e atenção constante devem acompanhar todos os passeios.

7. Planeje os passeios conforme cada cachorro

Não existe um único modelo de passeio adequado para todos os cães. Idade, porte, condição física, personalidade e necessidades individuais precisam ser considerados ao definir duração, intensidade e percurso. Um cachorro jovem e cheio de energia, por exemplo, pode apresentar demandas diferentes das de um animal idoso. Também é importante avaliar temperatura e condições climáticas antes de sair. O planejamento torna a experiência mais confortável e segura.

8. Comece com poucos cães por vez

Pode parecer vantajoso conduzir vários cachorros simultaneamente, mas essa prática exige experiência, controle e conhecimento sobre a compatibilidade entre os animais. Para quem está começando, trabalhar individualmente ou com poucos cães facilita a supervisão e permite conhecer melhor o comportamento de cada um. Antes de formar grupos, considere porte, ritmo, temperamento, socialização e possíveis reações diante de outros animais. Mesmo cães tranquilos podem apresentar comportamentos inesperados diante de determinados estímulos.

9. Profissionalize o serviço

Quem deseja transformar os passeios em fonte de renda precisa cuidar também da parte administrativa. Defina preços, duração dos passeios, área de atendimento, horários, formas de pagamento e regras para cancelamentos. Contratos ou termos de prestação de serviço podem deixar responsabilidades e condições mais claras.

10. Construa uma relação de confiança com o tutor

O passeador assume uma grande responsabilidade ao cuidar do cachorro de outra pessoa e, muitas vezes, recebe acesso à residência do cliente. Por isso, confiança, transparência e comunicação são essenciais. Seja pontual, cumpra os horários combinados e informe ao tutor qualquer comportamento diferente, acidente ou situação inesperada. Após o passeio, uma mensagem breve contando como o animal se comportou e como foi a atividade pode manter o responsável informado.

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