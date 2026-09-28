O que é preciso para ser passeador de cães? Veja como trabalhar como dog walker com segurança e profissionalismo 

A atenção precisa permanecer no cachorro e no ambiente durante todo o trajeto. O passeador deve verificar se guia, coleira ou peitoral estão bem ajustados antes de sair e observar trânsito, outros animais, alimentos ou objetos perigosos encontrados no chão. Ficar distraído com o celular, por exemplo, pode reduzir a capacidade de reação se o cão avançar repentinamente em direção a outro animal ou à rua. Em locais públicos, a guia também exerce papel importante na segurança e no controle do pet . Portanto, prevenção e atenção constante devem acompanhar todos os passeios.