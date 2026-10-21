Cariacica terá mudanças no trânsito no fim de semana das eleições

O trânsito de Cariacica terá mudanças neste fim de semana devido ao segundo turno das Eleições 2026. A tradicional interdição para a Rua de Lazer, na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, será suspensa neste domingo (25), assim como ocorrerá em Vila Velha e Vitória. A medida busca facilitar a circulação de veículos durante a votação.





Já no Polo Gastronômico, em Vila Palestina, a interdição de domingo será mantida.





Em Campo Grande, a Avenida Getúlio Vargas será interditada no sábado (24), das 7h às 13h, para atividades relacionadas à organização das eleições. No domingo (25), haverá um novo bloqueio, das 15h às 20h, para o recolhimento e transporte de materiais eleitorais até o Cartório Eleitoral. A liberação da via ocorrerá após a conclusão do procedimento.





O município de Cariacica é o terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Ao todo, 274.227 cariaciquenses estão aptos a exercer o direito ao voto. A prefeitura orienta os motoristas da cidade a observarem a sinalização e os devidos deslocamentos com antecedência.



