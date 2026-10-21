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Trânsito

Cariacica terá mudanças no trânsito no fim de semana das eleições

Rua de Lazer da Orla será suspensa no domingo (25), enquanto Avenida Getúlio Vargas terá interdições no sábado e no dia da votação

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 17:09

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

21 out 2026 às 17:09
Nova Orla de Cariacica, na Grande Vitória
Orla de Cariacica não será aberta à prática de lazer e esporte no domingo (25) de Eleições 2026  Vitor Jubini

O trânsito de Cariacica terá mudanças neste fim de semana devido ao segundo turno das Eleições 2026. A tradicional interdição para a Rua de Lazer, na Orla de Cariacica, em Porto de Santana, será suspensa neste domingo (25), assim como ocorrerá em Vila Velha e VitóriaA medida busca facilitar a circulação de veículos durante a votação.


Já no Polo Gastronômico, em Vila Palestina, a interdição de domingo será mantida.


Em Campo Grande, a Avenida Getúlio Vargas será interditada no sábado (24), das 7h às 13h, para atividades relacionadas à organização das eleições. No domingo (25), haverá um novo bloqueio, das 15h às 20h, para o recolhimento e transporte de materiais eleitorais até o Cartório Eleitoral. A liberação da via ocorrerá após a conclusão do procedimento.


O município de Cariacica é o terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Ao todo, 274.227 cariaciquenses estão aptos a exercer o direito ao voto. A prefeitura orienta os motoristas da cidade a observarem a sinalização e os devidos deslocamentos com antecedência.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Erik Oakes.

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