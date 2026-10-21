Justiça dá novos prazos para Apex entregar documentos em pedido de recuperação judicial

A Justiça do Espírito Santo estabeleceu prazos de 48 horas a 30 dias para que empresas do grupo Apex Partners apresentem documentos essenciais à análise do pedido de recuperação judicial. A determinação foi assinada na terça-feira (20) pelo juiz Carlos Magno Moulin Lima, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, após a perícia informar que ainda não havia condições de concluir a avaliação documental das companhias.





A decisão ocorreu após a Laspro Consultores, responsável pela constatação prévia, apontar, em manifestação apresentada na segunda-feira (19), a falta de balanços de 46 empresas, de relatórios de fluxo de caixa de outras 21 e de documentos para identificar os titulares de R$ 368,8 milhões em debêntures do grupo.





O juiz também autorizou a abertura de uma mediação entre Apex, credores e outros interessados, alternativa defendida pelo fundador da companhia e ex-diretor-presidente, Fernando Cinelli, pela Rhino Securitizadora e pelo Sicoob Sul-Serrano. As partes terão dez dias para indicar um mediador, e uma sessão preparatória deverá ocorrer em até 30 dias. A negociação não suspenderá o andamento do processo.





Por meio de nota, a Apex Partners avalia a decisão como positiva, por estabelecer novos prazos para a apresentação de documentos e permitir a mediação. Segundo a companhia, a negociação já estava prevista em seus planos e agora buscará um profissional com capacidade técnica e neutralidade para conduzir o diálogo com os investidores.





A Apex também destaca a autorização judicial para solicitar novos aportes aos investidores vinculados a projetos imobiliários, medida que, de acordo com a empresa, permitirá a continuidade dos empreendimentos da área de Real Estate, considerada estratégica para sua reestruturação.





Sobre as pendências documentais, a Apex volta a atribuir os problemas à antiga gestão de Fernando Cinelli. A companhia afirma que o ex-diretor-presidente deixou inconsistências financeiras e desorganização contábil, com demonstrações financeiras incompletas de 2023 a 2026.





A Apex informa ainda que mantém uma força-tarefa e contratou uma assessoria contábil para organizar os registros. A empresa declara que segue empenhada em cumprir as determinações judiciais e avançar na reestruturação financeira.





Também por nota, Cinelli considera preocupantes as pendências documentais apontadas pela Laspro e afirma que a falta de informações completas e confiáveis, mais de dois meses após a concessão da medida cautelar, aumenta as incertezas sobre a situação financeira das empresas.





O fundador da Apex avalia positivamente a decisão judicial, especialmente a autorização da mediação e a garantia de acesso a documentos que, segundo ele, já haviam sido solicitados anteriormente. “A decisão representa um avanço relevante na busca de uma solução negociada e capaz de preservar os interesses de credores, investidores e de todos os demais envolvidos nesse episódio”, afirma.





A decisão ainda não representa a aceitação definitiva do processamento da recuperação judicial, que dependerá da complementação documental e de novas manifestações da perícia e do Ministério Público.