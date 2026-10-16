Caso Apex: Justiça suspende quebra de sigilo de Cinelli, mas mantém bloqueio de bens

A Justiça do Espírito Santo suspendeu temporariamente a quebra do sigilo bancário de Fernando Cinelli, ex-diretor-presidente do Grupo Apex, mas manteve o bloqueio de bens dele até o limite de R$ 5 milhões. A decisão foi tomada na quinta-feira (15) pelo desembargador Raphael Americano Câmara, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao analisar um recurso apresentado pelo ex-executivo.





A quebra de sigilo havia sido autorizada em primeira instância, em agosto, a pedido da Apex Partners e da ABM Partnership. As empresas alegaram ter identificado, em uma auditoria preliminar, transferências de aproximadamente R$ 5,9 milhões da conta da ABM para a conta pessoal de Cinelli, sem aprovação societária ou justificativa identificada naquele momento.





Ao recorrer, o ex-executivo argumentou que as movimentações tinham finalidade corporativa e questionou a necessidade de acessar seus dados bancários. O relator concordou, neste momento, que as empresas dispõem de outros meios para apurar as operações, uma vez que mantêm sob seu controle os registros contábeis e os sistemas corporativos do grupo.





A suspensão é provisória e vale até o julgamento definitivo do recurso pela Câmara Cível. Caso dados bancários já tenham sido anexados ao processo, a decisão determina que sejam mantidos em pasta digital estritamente sigilosa e não utilizados como prova até a análise final do agravo.





Procurada, a defesa de Fernando Cinelli afirma ver com naturalidade a decisão do relator e destaca que a justiça também reconheceu que documentos, livros societários, registros contábeis e sistemas de tesouraria da Apex estão sob posse exclusiva da companhia, o que impede uma defesa adequada sobre os questionamentos realizados.





A defesa do ex-presidente do grupo ressalta ainda que tal cautela não representa conclusão definitiva sobre o caso, já que o mérito depende da análise dos documentos e da produção de provas.





Por meio de nota, a Apex Partners S/A disse considerar essencial a manutenção do bloqueio de bens de Fernando Cinelli, como forma de proteger a empresa e seus credores.





"O bloqueio foi solicitado pela própria Apex após a identificação de repasses superiores a R$ 23 milhões, sem justificativa, para a conta de Cinelli. Na decisão, a Justiça apontou que ele não conseguiu comprovar a legalidade dessas transferências", diz a nota.





A Apex afirma ainda que continuará adotando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para esclarecer integralmente os fatos e buscar a devida responsabilização. "Após identificar inconsistências financeiras e indícios de gestão temerária, a Apex instaurou um processo interno de apuração e afastou, em agosto, Cinelli da presidência, dando início a uma série de providências voltadas à investigação dos fatos e à reorganização de sua estrutura", acrescenta a nota. Confira o posicionamento completo ao fim da matéria.