AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Decisão

Caso Apex: Justiça suspende quebra de sigilo de Cinelli, mas mantém bloqueio de bens

Desembargador suspendeu temporariamente acesso a dados bancários do ex-presidente do grupo; decisão vale até o julgamento definitivo do recurso pela Câmara Cível

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 17:07

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

16 out 2026 às 17:07
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Fernando Cinelli foi afastado após investigação interna identificar inconsistências financeiras na Apex  Carlos Alberto Silva

A Justiça do Espírito Santo suspendeu temporariamente a quebra do sigilo bancário de Fernando Cinelli, ex-diretor-presidente do Grupo Apex, mas manteve o bloqueio de bens dele até o limite de R$ 5 milhões. A decisão foi tomada na quinta-feira (15) pelo desembargador Raphael Americano Câmara, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao analisar um recurso apresentado pelo ex-executivo.


A quebra de sigilo havia sido autorizada em primeira instância, em agosto, a pedido da Apex Partners e da ABM Partnership. As empresas alegaram ter identificado, em uma auditoria preliminar, transferências de aproximadamente R$ 5,9 milhões da conta da ABM para a conta pessoal de Cinelli, sem aprovação societária ou justificativa identificada naquele momento.


Ao recorrer, o ex-executivo argumentou que as movimentações tinham finalidade corporativa e questionou a necessidade de acessar seus dados bancários. O relator concordou, neste momento, que as empresas dispõem de outros meios para apurar as operações, uma vez que mantêm sob seu controle os registros contábeis e os sistemas corporativos do grupo.


A suspensão é provisória e vale até o julgamento definitivo do recurso pela Câmara Cível. Caso dados bancários já tenham sido anexados ao processo, a decisão determina que sejam mantidos em pasta digital estritamente sigilosa e não utilizados como prova até a análise final do agravo.


Procurada, a defesa de Fernando Cinelli afirma ver com naturalidade a decisão do relator e destaca que a justiça também reconheceu que documentos, livros societários, registros contábeis e sistemas de tesouraria da Apex estão sob posse exclusiva da companhia, o que impede uma defesa adequada sobre os questionamentos realizados.


A defesa do ex-presidente do grupo ressalta ainda que tal cautela não representa conclusão definitiva sobre o caso, já que o mérito depende da análise dos documentos e da produção de provas.


Por meio de nota, a Apex Partners S/A disse considerar essencial a manutenção do bloqueio de bens de Fernando Cinelli, como forma de proteger a empresa e seus credores.


"O bloqueio foi solicitado pela própria Apex após a identificação de repasses superiores a R$ 23 milhões, sem justificativa, para a conta de Cinelli. Na decisão, a Justiça apontou que ele não conseguiu comprovar a legalidade dessas transferências", diz a nota.


A Apex afirma ainda que continuará adotando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para esclarecer integralmente os fatos e buscar a devida responsabilização. "Após identificar inconsistências financeiras e indícios de gestão temerária, a Apex instaurou um processo interno de apuração e afastou, em agosto,  Cinelli da presidência, dando início a uma série de providências voltadas à investigação dos fatos e à reorganização de sua estrutura", acrescenta a nota. Confira o posicionamento completo ao fim da matéria.

Veja Também 

Sede da Apex Empresarial

Justiça decreta bloqueio de bens de presidente afastado da Apex

Bloqueio de bens continua

Apesar de suspender a quebra de sigilo bancário, o desembargador manteve as medidas de indisponibilidade patrimonial determinadas pela primeira instância desde o dia 18 de agosto. As restrições incluem bloqueios de valores pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), além de restrições sobre veículos e imóveis, por meio dos sistemas Renajud e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).


Na avaliação do relator, há registros de transferências expressivas que justificam a manutenção da medida cautelar enquanto a regularidade das operações é apurada. A defesa de Cinelli sustenta que os recursos foram destinados a operações corporativas, incluindo liquidações e chamadas de margem relacionadas a ações da CVC na Bolsa de Valores e aportes de liquidez no Fundo Propósito Previdência.


O desembargador considerou que a destinação dos valores exige análise mais aprofundada e que a restrição patrimonial é necessária, neste momento, para resguardar eventuais recursos a serem devolvidos à empresa e proteger os credores do grupo.

Crise no Grupo Apex

A Apex Partners ficou conhecida como uma das principais empresas de investimentos do cenário capixaba e nacional. No dia 6 de agosto, uma investigação interna identificou "inconsistências financeiras na companhia". Como reflexo dessa apuração, Fernando Cinelli, fundador e sócio da Apex, foi afastado do comando, junto com o então diretor Financeiro, Eduardo Siqueira.


A Justiça, então, concedeu uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões. 


A decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória também culminou à época no bloqueio de todos os bens de Cinelli, na quebra de seu sigilo bancário e na investigação das suas atitudes na empresa, apontadas pela Apex como "gestão temerária e de má-fé".


No dia 14 de setembro, o grupo formalizou o pedido de recuperação judicial. A medida, de acordo com a empresa, tem como objetivo criar as condições necessárias para uma reestruturação organizada da companhia, com a preservação de seus ativos e a proteção dos interesses dos investidores e credores. A solicitação segue em análise na Justiça para decretar o futuro da empresa.

Nota da Apex Partners

A Apex Partners S/A considera essencial a manutenção do bloqueio de bens de Fernando Cinelli, medida que, conforme reconhecido pela própria decisão judicial, é indispensável para proteger a empresa e seus credores.


O bloqueio foi solicitado pela própria Apex após a identificação de repasses superiores a R$ 23 milhões, sem justificativa, para a conta de Cinelli. Na decisão, a Justiça apontou que ele não conseguiu comprovar a legalidade dessas transferências.


A Companhia continuará adotando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para esclarecer integralmente os fatos e buscar a devida responsabilização. Após identificar inconsistências financeiras e indícios de gestão temerária, a Apex instaurou um processo interno de apuração e afastou, em agosto,  Cinelli da presidência, dando início a uma série de providências voltadas à investigação dos fatos e à reorganização de sua estrutura. 


O Grupo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a seriedade na condução desse processo. Nesse sentido, o pedido de recuperação judicial integra as medidas adotadas para viabilizar uma reestruturação ordenada da Companhia, preservar seus ativos e criar condições para a reorganização de suas atividades, resguardando os interesses de investidores e credores.

Atualização

16/10/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela Apex.

Leia Mais Sobre o Caso 

Galpão logístico foi uma das primeiras trincas percebidas na estrutura da Apex

Debêntures da Apex: a pedido da Rhino, sócios têm quase R$ 70 milhões bloqueados

Apex Log: a manifestação do MP sobre um dos maiores problemas da crise

Salas alugadas pela Apex vão a locação por R$ 24,3 mil em Vitória; veja as fotos

Juiz deixa o caso da Apex Partners

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Apex Partners Caso Apex Economia ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher é atropelada na faixa de pedestres em Alegre
Vídeo: mulher é atropelada na faixa de pedestres no Centro de Alegre
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Câmara de Vitória decide na terça (20) se cassa mandato de Baiano do Salão
Operação mirou criminosos que tentam controlar serviços de internet na Grande Vitória
Como criminosos exigiam até 50% do lucro dos provedores para controlar internet no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados