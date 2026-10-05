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Abdo Filho

Juiz deixa o caso da Apex Partners

O juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, vinha atuando no caso desde o começo da crise, em agosto

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:09

Públicado em 

05 out 2026 às 15:09
Abdo Filho

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Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória. Carlos Alberto Silva

O juiz Marcos Pereira Sanches, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, acaba de deixar o caso Apex. Em despacho assinado às 14h31 desta segunda-feira (05), ele comunica a sua suspeição para seguir na ação. "Existe pretensão resistida relativa a pedido de exclusão das sociedades empresárias ABMPARSPE 12 Participações Ltda, BRM APEX INV RE Satélite APEX Realty ES Participações Ltda, ABMPARSPE 04 Participações Ltda e "ABMPARSPE 07 Participações Ltda formulado por parte com a qual tenho relação de amizade íntima. Diante disso, declaro minha suspeição para continuar atuando no presente feito e nos dele decorrentes".

O magistrado vinha decidindo sobre o tema desde o princípio de agosto, quando a plataforma capixaba de investimentos entrou com um pedido de tutela cautelar antecedente, uma espécie de blindagem de patrimônio. Agora, Sanches estava para definir os rumos do pedido de recuperação judicial feito pelos advogados da Apex Partners. Um novo juiz vai ter de assumir a causa que beira R$ 1 bilhão. 

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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