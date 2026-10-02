De olho na indústria de rochas do ES, grupo italiano investe R$ 60 milhões

A DDChem, fabricante italiana de resinas que pertence ao Grupo Geofin, está ampliando o seu parque fabril em Verona, Norte da Itália. Um investimento de R$ 60 milhões que fará a capacidade de produção de resinas, endurecedores e demais insumos químicos sair de 18 mil toneladas por ano para 30 mil toneladas por ano. O ciclo de aportes foi iniciado em 2025 e será concluído até o final de 2027. E o que o Espírito Santo tem a ver com isso? Muita coisa.



A DDChem responde por mais da metade das resinas que abastecem a indústria brasileira de rochas. Grande parte da indústria brasileira de rochas, algo perto de 80%, está no Espírito Santo. Os R$ 60 milhões que estão sendo colocados na fábrica italiana visam dar suporte ao crescimento de 30% que a companhia quer ter dentro do mercado brasileiro de rochas. A companhia está fazendo uma aposta firme no crescimento da demanda do Brasil e na expansão dos quartzitos, tipo de rocha que faz enorme sucesso mundo afora e que depende de mais máquinas e insumos para o seu beneficiamento. Além disso, DDChem mira crescer em indústrias como a de cola, de tintas e de adesivos.



“Temos atuação em mais de 60 países e queremos avançar forte em mercados como o dos Estados Unidos e o da Índia. O Brasil, diante da força da indústria de rochas, a variedade brasileira é única no planeta, é uma prioridade nossa. O Espírito Santo, desta forma, é um mercado que absorverá grande parte deste nosso importante aumento de produção. Estamos observando as mudanças do mercado, como o crescimento dos quartzitos, que exigem uma nova forma de resinagem, e a mudança do parque fabril dos fabricantes brasileiros. Estamos muito animados com as perspectivas que se abrem para todo o setor”, assinalou Dino Sprea, sócio e fundador do Grupo Geofin. "Não é apenas um aumento de produção, mas um investimento forte em padronização, automação, controle e reatividade ao mercado. É uma mudança de nível tecnológico".



O Grupo Geofin é dono da Nebrax, empresa fundada, no Espírito Santo, há 20 anos e que é uma das maiores distribuidores brasileiros de resinas e demais insumos para a indústria de rochas.