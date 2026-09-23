Laudo aponta pendências em 148 empresas incluídas na recuperação judicial da Apex

A análise técnica feita no processo de recuperação judicial do grupo Apex identificou pendências documentais nas 148 sociedades incluídas no pedido apresentado à Justiça. Em manifestação protocolada na última terça-feira (22), a Laspro Consultores, auxiliar do Juízo, informou que nenhuma delas apresentou, até o momento, documentação suficiente para cumprir todos os requisitos analisados.





Segundo a Laspro, todas as empresas têm pelo menos um item classificado como “não cumpre”. Há ainda exigências consideradas “cumpre parcialmente”. Parte dessas pendências, no entanto, é documental e pode ser regularizada.





Por isso, a perita recomendou que as empresas sejam intimadas a apresentar os documentos que faltam e prestar novos esclarecimentos. A documentação deverá ser complementada individualmente por sociedade.