AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Praia do Suá

Salas alugadas pela Apex vão a locação por R$ 24,3 mil em Vitória; veja as fotos

Espaço de 270 m² comporta 37 postos de trabalho, salas de reunião, estúdio e podcast. Garante também sete vagas de garagem

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 18:53

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

07 out 2026 às 18:53
Sede da Apex Empresarial, em Vitória
Sede da Apex Empresarial, em Vitória Fernando Madeira

Um dos andares utilizados pela Apex Partners no edifício da Praia do Suá, em Vitória, foi colocado para aluguel no mercado. O espaço, de aproximadamente 270 metros quadrados, fica no 10º andar do prédio, localizado na Rua Desembargador Ferreira Coelho. A locação é anunciada por R$ 24,3 mil mensais e prevê outros R$ 3,5 mil de condomínio.


O valor pedido corresponde a R$ 90 por metro quadrado. Somados aluguel e condomínio, o custo mensal para o futuro locatário chega a R$ 27,8 mil. O imóvel também dispõe de sete vagas de garagem.


O anúncio ocorre após a Apex atravessar uma crise financeira que levou ao afastamento e investigação do fundador e então presidente, Fernando Cinelli, à mudança no comando da companhia e, posteriormente, ao pedido de recuperação judicial.


Procurada pela reportagem para comentar sobre o motivo de colocar o espaço para aluguel, a Apex respondeu que, durante o processo de reestruturação interna para se adequar ao momento que enfrenta, desocupou dois andares, que são de propriedade de terceiros. 


Ainda na resposta, o grupo afirma que as operações seguem em outros dois andares já ocupados anteriormente, no mesmo prédio – que conta com o funcionamento de diversas outras empresas.


A descrição do imóvel mostra que o espaço foi preparado para uma operação corporativa. São 33 postos de trabalho em uma área principal, uma sala com outros quatro postos e sala de reuniões. Na unidade, também funcionaram uma sala de podcast e um estúdio destinado a reuniões e entrevistas.


O andar conta ainda com copa, banheiros masculino e feminino, climatização e entrada com reconhecimento facial. Veja as fotos abaixo.

Estrutura própria

O endereço é o mesmo em que está registrada a sede da Apex Partners Gestão de Ativos. Dados cadastrais da companhia apontam a sede no quinto andar do edifício Apex Empresarial, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, na Praia do Suá.


Documentos societários publicados pela empresa também registram o endereço como sede da Apex e de outras companhias ligadas ao grupo. Em documentos divulgados em 2025 e 2026, o quinto andar aparece como endereço de empresas do conglomerado.

Veja Também 

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Diretor afastado da Apex pede para sair da sociedade

Sede da Apex Empresarial

Justiça decreta bloqueio de bens de presidente afastado da Apex

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Apex pede ampliação de bloqueio de bens de Cinelli; ex-presidente contesta

Relembre o caso

A Apex Partners ficou conhecida como uma das principais empresas de investimentos do cenário capixaba e nacional. No dia 6 de agosto, uma investigação interna identificou "inconsistências financeiras na companhia". Como reflexo dessa apuração, Fernando Cinelli, fundador e sócio da Apex, foi afastado do comando,  com o diretor financeiro, Eduardo Siqueira.


A Justiça, então, concedeu uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões. 


A decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória também culminou no bloqueio de todos os bens de Cinelli, na quebra de seu sigilo bancário e na investigação das suas atitudes na empresa, apontadas pela Apex como "gestão temerária e de má-fé".


No dia 14 de setembro, o grupo formalizou o pedido de recuperação judicial. A medida tem como objetivo criar as condições necessárias para uma reestruturação organizada da companhia, com a preservação de seus ativos e a proteção dos interesses dos investidores e credores. A solicitação segue em análise na Justiça para decretar o futuro da empresa.

Atualização

08/10/2026 às 10h20

Após a publicação da matéria, a Apex respondeu à reportagem e confirmou que as salas não eram de propriedade da empresa, apenas alugadas por ela. O conteúdo do texto e o título foram atualizados.

Leia mais sobre o caso Apex

Crise na Apex Partners: sócios identificam inconsistências financeiras e presidente é afastado

Justiça decreta bloqueio de bens de presidente afastado da Apex

Juiz deixa o caso da Apex Partners

Consultoria com ex-promotor do ES é contratada para analisar contas da Apex

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Apex Partners Caso Apex
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aberta a temporada de contratações dos shopping para Black Friday e Natal
policia tática apreende 25 quilos de cocaína em Cariacica, no morro do quiabo
Força Tática da PM apreende 25 kg de cocaína em Cariacica
Casal é detido suspeito de receptação de roubo de cargas no Sul do ES
Casal é detido com mercadorias suspeitas de roubo de cargas na BR 101 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados