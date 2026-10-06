Diretor afastado da Apex pede para sair da sociedade

Eduardo Siqueira, diretor financeiro afastado pelos sócios da Apex Partners, resolveu se retirar da sociedade da plataforma de investimentos. Ele possuía 5,67% da ABM Partnership, grupo que representa os fundadores da Apex na sociedade do grupo e que tem Fernando Cinelli, CEO que também foi afastado, como principal acionista. Os dois foram retirados de seus cargos pelos demais acionistas, em 5 de agosto, quando explodiu a crise dentro da plataforma capixaba de investimentos. Os demais sócios foram notificados sobre a decisão na sexta-feira (2). As ações de Siqueira vão para a tesouraria.



"Eduardo vem exercer a faculdade que lhe confere os termos do art. 1.029 do Código Civil , qual seja, a retirada imotivada da sociedade mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Vale esclarecer que se trata de direito potestativo do sócio, que não depende de anuência dos demais sócios, tampouco de motivação específica, bastando a manifestação de vontade regularmente notificada, o que ora se cumpre com a presente notificação", informam os advogados do antigo diretor por meio de uma notificação extrajudicial.



Trata-se da primeira manifestação de Siqueira desde que a crise estourou. De uma plataforma em expansão, com 8 mil clientes e algo perto de R$ 18 bilhões sob gestão, a Apex virou um problema de quase R$ 1 bilhão, com pedido de recuperação judicial sendo analisado.