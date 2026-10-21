Justiça condena cinco por esquema da 'máfia do táxi' em Cariacica

Penalidades aplicadas aos condenados na ação

Aos cinco condenados no processo, foram aplicadas penalidades que incluem suspensão dos direitos políticos, multas, perda de bens obtidos irregularmente, proibição de contratar com o poder público e ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos. As punições variam conforme a participação de cada condenado no esquema. Veja abaixo as penalidades de maneira individualizada:





Bernardo Avelino dos Santos Filho, ex-coordenador do Setor de Táxi da prefeitura: foi condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos, à perda de eventual função pública que estiver exercendo quando a decisão se tornar definitiva e ao pagamento de multa equivalente ao valor do enriquecimento ilícito.





Também deverá devolver os bens e valores obtidos irregularmente, cujo montante será apurado posteriormente. Ficou proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais e creditícios por oito anos, além de responder, com os demais condenados, pelo ressarcimento integral dos prejuízos aos cofres públicos.





Mário Rogélio Barcelos, ex-coordenador de Fiscalização

Teve os direitos políticos suspensos por oito anos e foi condenado à perda de eventual função pública. Também deverá pagar multa equivalente ao benefício econômico recebido, relacionado à reforma de seu automóvel particular, além de devolver o valor correspondente ao serviço. Ficou proibido de contratar com o poder público ou receber incentivos por oito anos e deverá participar do ressarcimento integral dos danos aos cofres públicos.





Wanderléia Lascola do Nascimento, ex-servidora do Setor de Táxi

Foi condenada à perda do cargo público municipal e à suspensão dos direitos políticos por quatro anos. A sentença também determinou o pagamento de multa equivalente a 24 vezes sua remuneração mensal na época dos fatos. Ela ficou proibida de contratar com o poder público ou receber incentivos por quatro anos e deverá responder, juntamente com os demais condenados, pelo ressarcimento dos prejuízos.





Ronaldo Vieira de Almeida, vice-presidente do Sinditáxi

Foi condenado à suspensão dos direitos políticos por oito anos e ao pagamento de multa equivalente ao valor obtido ilegalmente com o esquema. Também deverá devolver os bens e valores provenientes da venda e do aluguel de permissões de táxi clonadas. Ficou proibido de contratar com o poder público ou receber incentivos por oito anos, além de responder pelo ressarcimento integral dos danos aos cofres públicos.





Edimar Alves da Silva, apontado como operador de uma frota clandestina

Foi condenado à suspensão dos direitos políticos por quatro anos, ao pagamento de multa equivalente ao prejuízo causado aos cofres públicos e à perda dos bens e valores obtidos com a exploração comercial das permissões fraudulentas. Também deverá participar do ressarcimento integral dos danos, incluindo o recolhimento retroativo de impostos, como o IPVA, e taxas não pagas pela frota clandestina.





A sentença ainda o proibiu de contratar com o poder público ou receber incentivos por quatro anos. Por fim, os cinco réus foram condenados a ressarcir integralmente os prejuízos causados aos cofres públicos. O valor a ser devolvido pelo grupo será definido na fase de liquidação da sentença, quando a Justiça fará o cálculo da quantia atualizada, com juros e correção monetária.