Track&Field Run Series vai reunir 2 mil corredores em Vitória

Vitória se prepara para receber mais uma edição do Track&Field Run Series no dia 15 de novembro. Com expectativa de reunir 2 mil corredores, a prova contará com percursos de 5 km e 10 km e terá largada no Shopping Vitória, na Enseada do Suá. O evento reúne mais de 200 mil pessoas por ano em diferentes cidades brasileiras, atraindo atletas amadores e experientes.





Nesta edição, o percurso muda um pouco: ao invés de seguirem até a Praça do Papa, os corredores vão virar na altura da Terceira Ponte e contornarem em direção à Ilha do Boi. O trajeto tem vista para alguns dos cenários mais conhecidos da orla da capital capixaba, como a Curva da Jurema, a Praia da Guarderia, e o Píer da Enseada do Suá, com retorno ao Shopping Vitória, onde estará a linha de chegada. Na modalidade de 10 km, os participantes percorrem o circuito duas vezes. Ao longo do trajeto, haverá postos de hidratação para atender os corredores.





“ A Run Series já faz parte do calendário de quem gosta de correr e viver o esporte de perto. Em Vitória, temos a alegria de trazer mais uma etapa em um cenário tão bonito, que torna a experiência ainda mais especial. Queremos que os atletas aproveitem cada quilômetro, curtam a energia da corrida e vivam essa manhã com a gente, seja quem está buscando melhorar seu tempo ou está ali pelo prazer de participar”, afirma Renata França, head da Track&Field Vitória.



