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Corrida de rua

Track&Field Run Series vai reunir 2 mil corredores em Vitória

Corrida reúne corredores nos percursos de 5 km e 10 km

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2026 às 18:37
Track&Field Run Series
Track&Field Run Series Fotop Vix

Vitória se prepara para receber mais uma edição do Track&Field Run Series no dia 15 de novembro. Com expectativa de reunir 2 mil corredores, a prova contará com percursos de 5 km e 10 km e terá largada no Shopping Vitória, na Enseada do Suá. O evento reúne mais de 200 mil pessoas por ano em diferentes cidades brasileiras, atraindo atletas amadores e experientes.


Nesta edição, o percurso muda um pouco: ao invés de seguirem até a Praça do Papa, os corredores vão virar na altura da Terceira Ponte e contornarem em direção à Ilha do Boi. O trajeto tem vista para alguns dos cenários mais conhecidos da orla da capital capixaba, como a Curva da Jurema, a Praia da Guarderia, e o Píer da Enseada do Suá, com retorno ao Shopping Vitória, onde estará a linha de chegada. Na modalidade de 10 km, os participantes percorrem o circuito duas vezes. Ao longo do trajeto, haverá postos de hidratação para atender os corredores.


A Run Series já faz parte do calendário de quem gosta de correr e viver o esporte de perto. Em Vitória, temos a alegria de trazer mais uma etapa em um cenário tão bonito, que torna a experiência ainda mais especial. Queremos que os atletas aproveitem cada quilômetro, curtam a energia da corrida e vivam essa manhã com a gente, seja quem está buscando melhorar seu tempo ou está ali pelo prazer de participar”, afirma Renata França, head da Track&Field Vitória.


A programação também prevê uma categoria para atletas com deficiência (PCD), com premiação em troféus para os cinco primeiros colocados. A proposta é reunir diferentes perfis de corredores em uma manhã dedicada ao esporte, à superação e à convivência.

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