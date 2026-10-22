Motociclista morre após colidir com caminhão na ES 166, em Cachoeiro

Um motociclista de 23 anos, identificado como Ilcebiades Vicente Estofel, morreu na noite de quarta-feira (21) após bater em um caminhão na rodovia ES 166, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele teria perdido o controle da direção e invadido a contramão.





O motorista do caminhão contou aos policiais que seguia no sentido Castelo quando se deparou com a motocicleta, uma Honda CG, que vinha na direção oposta.





Ainda conforme o relato do caminhoneiro, o motociclista estaria em alta velocidade, caiu no asfalto e deslizou pela pista até atingir o caminhão. Ilcebiades morreu no local. Nenhuma testemunha se apresentou para confirmar ou contestar essa versão.





O motorista do caminhão era habilitado e fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Segundo a PM, como não havia indícios iniciais de culpa ou responsabilidade pelo acidente, ele não foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil.





O corpo foi encaminhado pela perícia à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi guinchada por irregularidades no licenciamento, enquanto o caminhão, com a documentação em dia, foi liberado a um representante da empresa proprietária.