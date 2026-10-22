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Trânsito

Motociclista morre após colidir com caminhão na ES 166, em Cachoeiro

Ilcebiades Vicente Estofel, de 23 anos, perdeu o controle da moto e invadiu a contramão, segundo a Polícia Militar; motorista do caminhão não se feriu

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 11:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 out 2026 às 11:53
Jovem bate de moto em caminhão e morre no distrito de Conduru
Jovem bate de moto em caminhão e morre no distrito de Conduru Crédito: Leitor | AG

Um motociclista de 23 anos, identificado como Ilcebiades Vicente Estofel, morreu na noite de quarta-feira (21) após bater em um caminhão na rodovia ES 166, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele teria perdido o controle da direção e invadido a contramão.


O motorista do caminhão contou aos policiais que seguia no sentido Castelo quando se deparou com a motocicleta, uma Honda CG, que vinha na direção oposta.


Ainda conforme o relato do caminhoneiro, o motociclista estaria em alta velocidade, caiu no asfalto e deslizou pela pista até atingir o caminhão. Ilcebiades morreu no local. Nenhuma testemunha se apresentou para confirmar ou contestar essa versão.


O motorista do caminhão era habilitado e fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Segundo a PM, como não havia indícios iniciais de culpa ou responsabilidade pelo acidente, ele não foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil.


O corpo foi encaminhado pela perícia à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi guinchada por irregularidades no licenciamento, enquanto o caminhão, com a documentação em dia, foi liberado a um representante da empresa proprietária.

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