PF encontra sala secreta para guardar dinheiro em hangar usado por amigo de Flávio Bolsonaro, diz jornal

Naquele dia, foram apreendidas quatro aeronaves no local, sendo dois helicópteros e dois aviões — todos retidos nos hangares. Os agentes também coletaram listas de passageiros das aeronaves de Willer nos últimos anos e os diários de bordo.





Segundo o jornal, a PF analisa o material durante o intervalo entre a saída e retorno ao hangar para verificar quem usava as aeronaves do advogado, utilizadas em serviços de táxi aéreo.





Após a diligência nos hangares, a PF teria recebido uma denúncia anônima indicando a existência de uma sala secreta utilizada para guardar dinheiro. As equipes voltaram ao local naquela mesma tarde e uma inspeção direcionada revelou indícios de alteração na estrutura de uma das paredes do escritório.





A PF afirma que logo atrás de uma parede de madeira estava escondida uma porta metálica, aparentemente blindada, que dava acesso à sala.





A sala, diz a PF, era estruturada especificamente para o armazenamento seguro de valores. Os investigadores não encontraram quantias em espécie no local, somente equipamentos para guarda e movimentação de dinheiro, como malas vazias para transporte de grandes quantias, máquina de contagem de cédulas e prateleiras.





Segundo o jornal, a PF afirmou em relatório que é preciso investigar se houve retirada de dinheiro do local durante o intervalo entre a saída e o retorno ao hangar. Por isso, foi solicitado um trabalho de perícia para colher impressões digitais e verificar quem usava a sala.