Amigo de Flávio, Willer Tomaz movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do Brasil, diz Fazenda

BRASÍLIA - Uma nota técnica do Ministério da Fazenda mostra que o advogado Willer Tomaz, amigo do candidato Flávio Bolsonaro (PL), foi o maior apostador em bets de todo o Brasil no ano de 2025 e aponta que a empresa Blaze não cumpriu com suas obrigações de fiscalização e controle que a autorizavam a funcionar no país.

O documento da Secretaria de Prêmios e Apostas, revelado pelo UOL e ao qual a reportagem também teve acesso, afirma que Tomaz movimentou um total de R$ 5 bilhões em apostas no período e sacou mais de R$ 200 milhões – a maior parte desse montante foi transacionada dentro da própria plataforma, ou seja, valores ganhos, reapostados ou perdidos.

"[Ele] é, por larga margem, a pessoa com maior volume somado de depósitos e saques em plataformas autorizadas no Brasil em 2025, totalizando cerca de R$ 350 milhões nessas operações – mais de 60% a mais que a pessoa que figura na segunda posição dessa lista", diz a nota, de outubro deste ano.

PF (Polícia Federal) investiga essas movimentações e suspeita que possam ser uma forma de ocultar a origem de recursos ilícitos.

Willer Tomaz é investigado em inquérito por possível envolvimento com fraudes no INSS Edilson Rodrigues/Agência Senado

Procurado, o advogado disse que o tema é "objeto de ação judicial em curso", que "os recursos têm origem lícita, são compatíveis com seus rendimentos e constam de sua declaração à Receita Federal", mas que as cifras apresentadas pela Fazenda "não correspondem à realidade".

"Causa estranheza que um documento técnico de órgão federal, contendo dados protegidos por sigilo, chegue à imprensa justamente em período eleitoral", completou.

Willer Tomaz é amigo de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL. Tanto Tomaz quanto o senador são investigados no mesmo inquérito por possível envolvimento com fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Procurada, a campanha de Flávio disse à reportagem que o senador não é investigado no Supremo e que os autos que chegaram ao STF ainda não foram convertidos em inquérito, já que ainda não houve manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) ou qualquer decisão judicial a respeito.

Uma holding do ramo de apostas online de propriedade de Tomaz pagou voos entre Portugal e França em 2025 para Flávio. Na época, o candidato disse que sua relação com Willer é exclusivamente de amizade. "Associar essa afinidade pessoal a suposições de irregularidades é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos", afirmou.

O Ministério da Fazenda abriu um processo administrativo contra a Blaze para investigar violações relatadas por Tomaz, em ação pedindo reparação pelo dinheiro perdido em rodadas de blackjack e roleta online. A empresa está sujeita a multa de até R$ 2 bilhões.

Segundo os autos do processo, Tomaz fez 2.145 depósitos na plataforma, que somaram R$ 325,3 milhões, e recebeu de volta R$ 180,3 milhões em 2.733 saques, o que deixa um saldo negativo de R$ 145 milhões.