AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Amigo de Flávio, Willer Tomaz movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do Brasil, diz Fazenda
Eleições 2026

Amigo de Flávio, Willer Tomaz movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do Brasil, diz Fazenda

Valor supera em mais de 60% o segundo colocado da lista de apostadores em 2025, segundo Ministério da Fazenda; advogado de Willer afirma que recursos são lícitos e declarados para a Receita Federal e questiona montante

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 16:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2026 às 16:23
BRASÍLIA - Uma nota técnica do Ministério da Fazenda mostra que o advogado Willer Tomaz, amigo do candidato Flávio Bolsonaro (PL), foi o maior apostador em bets de todo o Brasil no ano de 2025 e aponta que a empresa Blaze não cumpriu com suas obrigações de fiscalização e controle que a autorizavam a funcionar no país.
O documento da Secretaria de Prêmios e Apostas, revelado pelo UOL e ao qual a reportagem também teve acesso, afirma que Tomaz movimentou um total de R$ 5 bilhões em apostas no período e sacou mais de R$ 200 milhões – a maior parte desse montante foi transacionada dentro da própria plataforma, ou seja, valores ganhos, reapostados ou perdidos.
"[Ele] é, por larga margem, a pessoa com maior volume somado de depósitos e saques em plataformas autorizadas no Brasil em 2025, totalizando cerca de R$ 350 milhões nessas operações – mais de 60% a mais que a pessoa que figura na segunda posição dessa lista", diz a nota, de outubro deste ano.
A PF (Polícia Federal) investiga essas movimentações e suspeita que possam ser uma forma de ocultar a origem de recursos ilícitos.
Advogado Willer Tomaz
Willer Tomaz é investigado em inquérito por possível envolvimento com fraudes no INSS Edilson Rodrigues/Agência Senado
Procurado, o advogado disse que o tema é "objeto de ação judicial em curso", que "os recursos têm origem lícita, são compatíveis com seus rendimentos e constam de sua declaração à Receita Federal", mas que as cifras apresentadas pela Fazenda "não correspondem à realidade".
"Causa estranheza que um documento técnico de órgão federal, contendo dados protegidos por sigilo, chegue à imprensa justamente em período eleitoral", completou.
Willer Tomaz é amigo de Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL. Tanto Tomaz quanto o senador são investigados no mesmo inquérito por possível envolvimento com fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Procurada, a campanha de Flávio disse à reportagem que o senador não é investigado no Supremo e que os autos que chegaram ao STF ainda não foram convertidos em inquérito, já que ainda não houve manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) ou qualquer decisão judicial a respeito.
Uma holding do ramo de apostas online de propriedade de Tomaz pagou voos entre Portugal e França em 2025 para Flávio. Na época, o candidato disse que sua relação com Willer é exclusivamente de amizade. "Associar essa afinidade pessoal a suposições de irregularidades é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos", afirmou.
O Ministério da Fazenda abriu um processo administrativo contra a Blaze para investigar violações relatadas por Tomaz, em ação pedindo reparação pelo dinheiro perdido em rodadas de blackjack e roleta online. A empresa está sujeita a multa de até R$ 2 bilhões.
Segundo os autos do processo, Tomaz fez 2.145 depósitos na plataforma, que somaram R$ 325,3 milhões, e recebeu de volta R$ 180,3 milhões em 2.733 saques, o que deixa um saldo negativo de R$ 145 milhões.
A Foggo Entertainment, detentora dos direitos da marca Blaze no Brasil, afirmou na época que não comenta processos judiciais em andamento. "A companhia reitera seu compromisso com a transparência, a ética e a estrita observância do arcabouço legal vigente no país."

Veja Também 

O candidato Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro apaga posts com críticas ao Bolsa Família

Advogado Willer Tomaz

Amigo de Flávio, Willer Tomaz movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do Brasil, diz Fazenda

Saída de André Janones do hospital

Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Fazenda Flavio Bolsonaro Política INSS Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

BR-101 será totalmente interditada em Rio Novo do Sul nesta quarta-feira (21)
BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul na quarta-feira (21)
Imagem de destaque
Ufes suspende atividades na segunda-feira (26) por causa do 2º turno
BNDES aprovou R$ 5,24 bilhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas capixabas entre janeiro e setembro
Micro, pequenas e médias empresas do ES captam crédito recorde no BNDES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados