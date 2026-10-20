Quer um jardim mais exuberante? Saiba como utilizar filodendros no paisagismo 

Para que a composição funcione, é preciso considerar as condições de cultivo e o espaço que cada espécie ocupará ao crescer. Por isso, o paisagista Alexandre Galhego destaca que a flexibilidade é um dos grandes atrativos desse grupo de plantas. Algumas espécies crescem próximas ao solo, enquanto outras têm hábito trepador ou hemiepífito, ou seja, podem começar a vida no solo e utilizar troncos de árvores como apoio, desenvolvendo raízes aéreas. Há também diferenças importantes no porte e na adaptação à luz, o que amplia as possibilidades de uso nos projetos.