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Abdo Filho

Comércio exterior: empresas do ES anunciam união

Speed Soluções em Comex e Internacional Serviços Aduaneiros têm larga experiência no mercado internacional do Espírito Santo

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 18:05

Públicado em 

20 out 2026 às 18:05
Abdo Filho

Colunista

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Contêneres no pátio do Terminal Portuário de Vila Velha Carlos Alberto Silva

A Speed Soluções em Comex e a Internacional Serviços Aduaneiros, fundadas em Vila Velha e Vitória, respectivamente, anunciaram, nesta terça-feira (20), a formação de uma joint venture (associação estratégica), dando origem a uma importante plataforma brasileira de operações de comércio internacional. Em 2025, as duas companhias conduziram quase 20 mil processos e faturaram quase R$ 13 milhões. A união visa ganhar eficiência, escala e ampliar a atuação no mercado nacional.

“A união amplia nossa capacidade de atender novos clientes e conectar o Espírito Santo a mercados de todo o mundo. Queremos levar os produtos e as empresas capixabas para novas oportunidades no exterior e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso do mercado local a fornecedores, tecnologias e soluções internacionais por meio da importação. A combinação das duas operações nos dá uma base maior para crescer e ampliar nossa presença no mercado brasileiro”, Bruno Marques sócio da Speed e diretor da nova empresa.

Com 35 anos de mercado, a Internacional reúne experiência em operações de importação que exigem soluções tributárias e logísticas específicas. A Speed atua em projetos que exigem planejamento aduaneiro, coordenação logística e articulação entre diversos agentes privados e públicos. Muito forte na indústria de rochas, os clientes da Speed mantêm negócios com mais de 80 países.

O nome e a nova marca da empresa serão divulgados em breve.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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