Comércio exterior: empresas do ES anunciam união

A Speed Soluções em Comex e a Internacional Serviços Aduaneiros, fundadas em Vila Velha e Vitória, respectivamente, anunciaram, nesta terça-feira (20), a formação de uma joint venture (associação estratégica), dando origem a uma importante plataforma brasileira de operações de comércio internacional. Em 2025, as duas companhias conduziram quase 20 mil processos e faturaram quase R$ 13 milhões. A união visa ganhar eficiência, escala e ampliar a atuação no mercado nacional.



“A união amplia nossa capacidade de atender novos clientes e conectar o Espírito Santo a mercados de todo o mundo. Queremos levar os produtos e as empresas capixabas para novas oportunidades no exterior e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso do mercado local a fornecedores, tecnologias e soluções internacionais por meio da importação. A combinação das duas operações nos dá uma base maior para crescer e ampliar nossa presença no mercado brasileiro”, Bruno Marques sócio da Speed e diretor da nova empresa.



Com 35 anos de mercado, a Internacional reúne experiência em operações de importação que exigem soluções tributárias e logísticas específicas. A Speed atua em projetos que exigem planejamento aduaneiro, coordenação logística e articulação entre diversos agentes privados e públicos. Muito forte na indústria de rochas, os clientes da Speed mantêm negócios com mais de 80 países.



O nome e a nova marca da empresa serão divulgados em breve.