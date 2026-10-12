Fusões e aquisições de empresas crescem forte no Espírito Santo

As empresas do Espírito Santo negociaram algo perto de R$ 1,1 bilhão em fusões e aquisições, no primeiro semestre de 2026. Trata-se de um aumento de 1.067% no valor movimentado no mesmo período do ano passado: R$ 103 milhões reais. Os dados são de uma pesquisa realizada pela KPMG, uma das maiores consultorias do mundo, sobre fusões e aquisições no Brasil. O número de transações caiu, de 11 para 10, mas os valores envolvidos cresceram exponencialmente.



“O resultado do Espírito Santo mostra um movimento importante no perfil das operações de M&A (sigla em inglês para mergers and acquisitions, que significa fusões e aquisições), mesmo com a redução no número de transações, negócios de maior porte podem elevar significativamente o valor movimentado. Nesse contexto, a indústria, especialmente os segmentos ligados à mineração e aos recursos naturais, ganha relevância, acompanhando o bom desempenho da atividade industrial capixaba. O Estado reúne ativos estratégicos, infraestrutura logística e uma cadeia industrial consolidada, fatores que podem favorecer operações de maior valor e atrair investidores interessados em ampliar sua presença nesses mercados”, analisa a sócia da KPMG, Cristiane Azevedo.



Os principais setores envolvidos em fusões e aquisições realizadas no Espírito Santo, no primeiro semestre, foram o de Energia - três operações que movimentaram R$ 232 milhões -, Imobiliário - com R$ 500 milhões - e Tecnologia - com uma operação no valor de R$ 400 milhões.



No Sudeste, foram 453 operações que movimentaram R$ 24 bilhões, crescimento de 82%.