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Abdo Filho

Fusões e aquisições de empresas crescem forte no Espírito Santo

Os dados são de uma pesquisa realizada pela KPMG, uma das maiores consultorias do mundo. Os valores envolvidos avançaram bastante

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

12 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Inflação acelerou em julho
Pixabay

As empresas do Espírito Santo negociaram algo perto de R$ 1,1 bilhão em fusões e aquisições, no primeiro semestre de 2026. Trata-se de um aumento de 1.067% no valor movimentado no mesmo período do ano passado: R$ 103 milhões reais. Os dados são de uma pesquisa realizada pela KPMG, uma das maiores consultorias do mundo, sobre fusões e aquisições no Brasil. O número de transações caiu, de 11 para 10, mas os valores envolvidos cresceram exponencialmente.

“O resultado do Espírito Santo mostra um movimento importante no perfil das operações de M&A (sigla em inglês para mergers and acquisitions, que significa fusões e aquisições), mesmo com a redução no número de transações, negócios de maior porte podem elevar significativamente o valor movimentado. Nesse contexto, a indústria, especialmente os segmentos ligados à mineração e aos recursos naturais, ganha relevância, acompanhando o bom desempenho da atividade industrial capixaba. O Estado reúne ativos estratégicos, infraestrutura logística e uma cadeia industrial consolidada, fatores que podem favorecer operações de maior valor e atrair investidores interessados em ampliar sua presença nesses mercados”, analisa a sócia da KPMG, Cristiane Azevedo.

Os principais setores envolvidos em fusões e aquisições realizadas no Espírito Santo, no primeiro semestre, foram o de Energia - três operações que movimentaram R$ 232 milhões -, Imobiliário - com R$ 500 milhões - e Tecnologia - com uma operação no valor de R$ 400 milhões.

No Sudeste, foram 453 operações que movimentaram R$ 24 bilhões, crescimento de 82%.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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