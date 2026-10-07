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Abdo Filho

Petroleira avança pelo litoral Sul do Espírito Santo

A petroleira brasileira PRIO arrematou mais dois campos dentro do território do Espírito Santo em leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 14:46

Públicado em 

07 out 2026 às 14:46
Abdo Filho

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FPSO Frade, que vai ser conectada ao óleo retirado em Wahoo
FPSO Frade, que vai ser conectada ao óleo retirado no campo de Wahoo Divulgação/PRIO

Após concluir um investimento de mais de R$ 4 bilhões e iniciar, no primeiro semestre de 2026, a produção de 40 mil barris de óleo por dia no campo de Wahoo, extremo Sul do mar capixaba, a petroleira brasileira PRIO arrematou mais dois campos dentro do território do Espírito Santo. Em leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo, nesta quarta-feira (8), a companhia arrematou os blocos Magnetita e Hematita, que ficam bem ao lado de Wahoo e Frade, campo que também é da PRIO, mas que fica em território fluminense.

Magnetita tem bônus de assinatura de R$ 93 milhões e Hematita de R$ 1,6 milhão. O programa exploratório mínimo será executado em até sete anos. Portanto, um investimento multimilionário será feito por ali. A ideia da PRIO é se valer da mesma estratégia usada em Wahoo: o tieback. Trata-se de uma conexão submarina que vai leva o óleo retirado em um poço para ser processado em uma plataforma que está a vários quilômetros dali. Um enorme ganho de eficiência para a operação. No caso de Wahoo, o processamento dos 40 mil barris diários é feito pelo navio-plataforma Valente, que fica no campo de Frade, a 35 quilômetros de distância.

Vale dizer que esses cabos submarinos custam alguns milhões de dólares e boa parte deles são construídos por fornecedores instalados no Espírito Santo.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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