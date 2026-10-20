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Abdo Filho

Petróleo e gás: três boas notícias para o Espírito Santo

Responsável por algo próximo a 25% do PIB industrial capixaba, o segmento vem encolhendo nos últimos dez anos. A queda, em grande parte, deve-se à falta de novas fronteiras exploratórias

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

20 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Plataforma da Petrobras, Anita Garibaldi, construída no Espírito Santo Fernando Madeira

As últimas semanas foram de boas notícias para a indústria de petróleo e gás natural do Espírito Santo. Prio, maior petroleira independente do Brasil, e Petrobras adquiriram novos blocos no litoral Sul do Estado, no leilão realizado, em 7 de abril, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Prio levou mais dois e o objetivo é aumentar a produção no extremo Sul capixaba, onde já produz 40 mil barris por dia no campo de Wahoo. A ideia é fazer, por meio de cabos submarinos, uma conexão entre os campos. A Petrobras, por sua vez, arrematou três blocos bem ao lado do Parque da Baleias, onde fica o campo de Jubarte, um dos mais produtivos do Brasil há duas décadas.

Além disso, a ANP aprovou os estudos geológicos e econômicos relativos ao bloco exploratório Oeste de Jubarte. A aprovação não significa que toda a área analisada será necessariamente ofertada, isso depende do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política Energética, mas é um passo fundamental para a ampliação de uma área historicamente muito relevante para a indústria capixaba de óleo e gás.

O Oeste de Jubarte fica na Bacia de Campos, dentro do chamado do Polígono do Pré-Sal, na extensão Norte de Caxaréu. Com aproximadamente 690 km², o bloco foi classificado como de elevado potencial exploratório. Os estudos realizados pela ANP estimam para a área volume de petróleo e gás natural na ordem de dezenas de milhões de barris de óleo equivalente.

"São notícias importantes, que podem abrir novas fronteiras exploratórias no Espírito Santo e reaquecer a indústria. Pode surgir uma nova âncora de produção, como é Jubarte. Foram poucos projetos novos nos últimos, pelo menos, 15 anos, agora, temos um pássaro novo voando no horizonte", assinalou Márcio Félix Bezerra, executivo que já comandou a Petrobras no Espírito Santo, na primeira década do século, foi secretário de Estado de Desenvolvimento e, hoje, ocupa a presidência da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. "Olhando de maneira global, vemos a Prio com apetite no Estado, a Petrobras colocando dinheiro em uma área promissora e a ANP liberando os estudos em uma área também muito boa. Uma nova fronteira de produção que pode garantir o futuro do Espírito Santo na indústria de óleo e gás por mais alguns anos. São notícias, sem dúvida, animadoras".

Responsável por algo próximo a 25% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial capixaba, o segmento vem, aos poucos, encolhendo nos últimos dez anos. A queda, em grande parte, deve-se à falta de novas fronteiras exploratórias. 

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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