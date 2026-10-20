A fake news de que PJ e MEI não têm proteção

Também existe cobertura quando uma doença ou um acidente impede o trabalho. O segurado pode receber auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se a incapacidade for permanente e não houver possibilidade de reabilitação para atividade que assegure sua subsistência, pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente.





A aposentadoria por idade integra essa proteção. Os dependentes também podem receber pensão por morte e, nas condições previstas em lei, auxílio-reclusão. Há ainda abono anual nos benefícios que comportam esse pagamento e acesso à reabilitação profissional. A cobertura previdenciária de quem trabalha por conta própria tem conteúdo concreto.





Para exercer esses direitos, é necessário observar as contribuições e os requisitos de cada benefício, como carência, quando exigida, e qualidade de segurado. Pagar os tributos da empresa não substitui o recolhimento previdenciário da pessoa física. O valor recebido também depende do histórico contributivo e das regras de cálculo.





Há diferenças entre os regimes e elas devem ser explicadas com clareza. Benefícios previdenciários e direitos de um contrato de emprego são matérias distintas. Reconhecer essas diferenças não autoriza transformar uma cobertura própria em ausência de proteção.





Defendo a pejotização lícita porque o profissional também deve ter liberdade para organizar sua atividade, negociar honorários e atender diferentes contratantes. Diversificar clientes permite ampliar receitas e reduzir a dependência de um único pagador. A autonomia tem valor para quem deseja construir o próprio negócio.





A remuneração pode ser mais vantajosa. Uma comparação séria considera a renda líquida depois dos tributos, da contribuição previdenciária e dos custos da atividade, além das reservas para descanso e períodos sem receita. O profissional precisa conhecer essa conta para decidir.