O recado das urnas ao Direito do Trabalho

A pauta está posta. Jornada, custo da folha, contratação, pejotização, plataformas digitais. Cada decisão cai sobre quem empreende e sobre quem precisa trabalhar, e nenhuma admite solução única para atividades tão diferentes entre si.





Antes que alguém me acuse do contrário, deixo claro: defendo a Justiça do Trabalho. Não sou, e jamais serei, favorável à sua extinção. Ela resolve conflitos e assegura direitos que, sem ela, ficariam no papel. É justamente por isso que não dá para fingir que a atuação ideológica não cobra seu preço na credibilidade da instituição.





Chamo de ideológica a decisão que troca a lei pela convicção pessoal. A que trata a livre iniciativa como suspeita permanente. A que presume fraude só porque discorda de uma forma lícita de contratar. O compromisso do juiz é com a Constituição, com a prova dos autos e com os precedentes que está obrigado a observar. Preferência pessoal não está nessa lista.





A independência judicial precisa ser preservada, ganhe quem ganhar. Mas ela vale nos dois sentidos: distância de quem governa e distância das próprias preferências políticas. O juiz não precisa concordar com a escolha do legislador para aplicá-la. Se identifica incompatibilidade com a Constituição, deve enfrentá-la pelo controle de constitucionalidade, com fundamentação jurídica. O processo é que não pode virar trincheira de resistência política.





Segurança jurídica começa muito antes da reclamação trabalhista. Começa na mesa em que o contrato é assinado, quando as duas partes precisam saber o que estão assumindo. Um contrato lícito não pode depender da sorte na distribuição do processo para ser respeitado. Previsibilidade também é proteção, e protege os dois lados.





A incerteza pesa na decisão de contratar. A empresa que não sabe se o modelo adotado vai sobreviver a uma sentença pode contratar menos ou adiar a formalização. Cumprir a lei continua sendo obrigação de todos, sem desconto. Mas um sistema que não aplica as próprias regras com coerência enfraquece o incentivo à regularidade, e a conta acaba chegando ao trabalhador na forma da vaga que não abriu.





É nas novas formas de trabalho que a modernização mais faz falta. Há profissionais que querem autonomia, preferem atender vários contratantes e organizar a própria atividade. Essa vontade merece reconhecimento jurídico, em condições claras. E o trabalhador precisa ser ouvido também quando a escolha dele não coincide com o modelo que o julgador considera ideal.





Nada disso significa fechar os olhos para a fraude. Contrato usado para esconder emprego deve ser combatido com prova e com a lei. O que não se admite é o raciocínio inverso, em que toda contratação fora do modelo preferido já nasce suspeita. A proteção ao trabalho perde credibilidade quando ignora como o serviço é de fato prestado, ou quando decide pelo profissional que ele não pode exercer a própria liberdade de escolha.





O Congresso que assume em 2027 terá de fixar critérios mais claros para contratação autônoma e trabalho em plataformas, e de discutir jornada e encargos olhando para os efeitos de cada proposta. Anunciar direitos sem fazer a conta da aplicação e do custo não melhora a vida de quem trabalha.