Bolsonarismo avança no Senado, mas vai ter que negociar para impeachment de ministros do STF

"Isso vai exigir negociações. É claro que, agora, o custo para Alcolumbre barrar algum pedido é maior. Ainda temos eleição para a presidência do Senado e algum nome mais à direita pode vencer. Mesmo assim, será necessário ver como esse campo político vai se comportar. Não é garantido que eles tentem ir pra esse embate com o Supremo imediatamente", diz a pesquisadora.