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Quem são os senadores eleitos em 2026: veja os resultados por Estado

Eleições deste ano definem 54 vagas no Senado.

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 20:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 20:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

Com o avanço da apuração das urnas, alguns estados já definiram os nomes que ocuparão as vagas em disputa no Senado.

Ao todo, 54 senadores serão eleitos nesta eleição, o equivalente a dois terços da Casa.

Até o momento, os senadores eleitos são, segundo informações da GloboNews, portal G1 e jornal O Globo:

Acre

Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos)

Amazonas

Eduardo Braga (MDB)

Amapá

Rayssa Furlan (Podemos)

Distrito Federal

Bia Kicis (PL)

Michelle Bolsonaro (PL)

Espírito Santo

Evair de Melo (Republicanos)

Renato Casagrande (PSB)

Goiás

Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União)

Mato Grosso

Mauro Mendes (União)

Zé Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul

Capitão Contar (PL)

Reinaldo Azambuja (PL)

Paraíba

João Azevedo (PSB)

Veneziano (MDB)

Paraná

Deltan Dallagnol (Novo)

Filipe Barros (PL)

Piauí

Marcelo Castro (MDB)

Rio Grande do Norte

Styvenson Valentim (Podemos)

Rio Grande do Sul

Marcel van Hattem (Novo)

Sanderson (PL)

Rondônia

Bruno Scheid (PL)

Dr. Fernando Máximo (PL)

Roraima

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina

Carlos Bolsonaro (PL)

Carol de Toni (PL)

São Paulo

Guilherme Derrite (Progressistas)

André do Prado (PL)

Sergipe

Rogério Carvalho (PT)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)

Alexandre Guimarães (MDB)

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