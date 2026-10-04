Quem são os senadores eleitos em 2026: veja os resultados por Estado

Com o avanço da apuração das urnas, alguns estados já definiram os nomes que ocuparão as vagas em disputa no Senado.
Ao todo, 54 senadores serão eleitos nesta eleição, o equivalente a dois terços da Casa.
Até o momento, os senadores eleitos são, segundo informações da GloboNews, portal G1 e jornal O Globo:
Acre
Marcio Bittar (PL)
Mara Rocha (Republicanos)
Amazonas
Eduardo Braga (MDB)
Amapá
Rayssa Furlan (Podemos)
Distrito Federal
Bia Kicis (PL)
Michelle Bolsonaro (PL)
Espírito Santo
Evair de Melo (Republicanos)
Renato Casagrande (PSB)
Goiás
Gustavo Gayer (PL)
Gracinha Caiado (União)
Mato Grosso
Mauro Mendes (União)
Zé Medeiros (PL)
Mato Grosso do Sul
Capitão Contar (PL)
Reinaldo Azambuja (PL)
Paraíba
João Azevedo (PSB)
Veneziano (MDB)
Paraná
Deltan Dallagnol (Novo)
Filipe Barros (PL)
Piauí
Marcelo Castro (MDB)
Rio Grande do Norte
Styvenson Valentim (Podemos)
Rio Grande do Sul
Marcel van Hattem (Novo)
Sanderson (PL)
Rondônia
Bruno Scheid (PL)
Dr. Fernando Máximo (PL)
Roraima
Nicoletti (PL)
Teresa Surita (MDB)
Santa Catarina
Carlos Bolsonaro (PL)
Carol de Toni (PL)
São Paulo
Guilherme Derrite (Progressistas)
André do Prado (PL)
Sergipe
Rogério Carvalho (PT)
Tocantins
Eduardo Gomes (PL)
Alexandre Guimarães (MDB)