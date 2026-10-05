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Eleições 2026

Lucas Polese é o 11º deputado federal mais votado do país; confira o top 20

Deputado federal eleito pelo Espírito Santo recebeu 419.735 votos e ficou atrás apenas de dez candidatos na votação para a Câmara

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 12:09

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

05 out 2026 às 12:09
Lucas Polese (PL) é o deputado mais votado na história do Espírito Santo e entra no ranking dos 20 candidatos a deputado federal mais votados do país Lucas S. Costa

Após estabelecer um recorde histórico de votação no Espírito Santos nas Eleições 2026, Lucas Polese (PL) aparece entre os 20 candidatos a deputado federal mais votados do país. Com mais de 419 mil votos, ele ocupa a 11ª posição no ranking, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).


A lista reúne os candidatos que receberam o maior número de votos para a Câmara dos Deputados, após a totalização dos votos na noite de domingo (4). Nas três primeiras posições do ranking estão Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP).

Lucas, que iniciou a trajetória política há cerca de 10 anos, ficou duas posições atrás, por exemplo, de Tabata Amaral (PSB-SP), que está em seu terceiro mandato na Câmara e recebeu pouco mais de 476 mil votos neste pleito — uma diferença de cerca de 57 mil votos entre eles. 

Confira a lista dos 20 candidatos mais votados no Brasil: 
  1. Nikolas Ferreira (PL-MG) - 3.119.318 votos
  2. Lucas Pavanato (PL-SP) - 3.038.438 votos
  3. Erika Hilton (PSOL-SP) - 1.596.472 votos
  4. André Fernandes (PL-CE) - 684.372 votos
  5. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - 583.107 votos
  6. Julia Zanatta (PL-SC) - 560.223 votos
  7. Ana Elisa (PT-MG) - 524.219 votos
  8. Kim Kataguiri (Missão-SP) - 520.071 votos
  9. Tabata Amaral (PSB-SP) - 476.383 votos
  10. Jeffrey Chiquini (Novo-PR) - 425.399 votos
  11. Lucas Polese (PL-ES) - 419.735 votos
  12. Delegado Caveira (PL-PA) - 414.927 votos
  13. Maurício Marcon (PL-RS) - 379.834 votos
  14. Renato Bolsonaro (PL-SP) - 379.312 votos
  15. Sargento Nantes (PP-SP) - 333.401 votos
  16. Jader Filho (MDB-PA) - 326.617 votos
  17. Delegado Palumbo (PODE-SP) - 303.271 votos
  18. Fernanda Melchionna (PSOL-RS) - 280.262 votos
  19. Guilherme Cortez (PSOL-SP) - 275.450 votos
  20. Dra. Alessandra Haber (PODE-PA) - 272.856 votos

Este será o primeiro mandato de Polese na Câmara dos Deputados, sendo a segunda eleição disputada por ele, que foi eleito deputado estadual em 2022. Em entrevista à TV Gazeta na noite de domingo (4), o deputado afirmou reconhecer que será necessário fortalecer o trabalho para chegar preparado a Brasília, pois a experiência como deputado federal será como “conhecer um mundo novo”.


No mandato que terá início na Câmara dos Deputados, Polese afirmou que pretende defender pautas relacionadas à segurança pública, à propriedade privada e à redução da burocracia. Segundo ele, a proposta é “desburocratizar o Brasil e trazer um ambiente de mercado mais competitivo”.

Também do PL, mesmo partido de Lucas Polese, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira e o vereador de São Paulo Lucas Pavanato tornaram-se os candidatos a deputado federal mais votados da história do país, com mais de 3 milhões de votos cada um.


A posse dos deputados federais eleitos nas eleições de 2026 será em 1º de fevereiro de 2027, com mandato de quatro anos. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Fernanda Dalmacio.

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