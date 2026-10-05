Lucas Polese é o 11º deputado federal mais votado do país; confira o top 20

Após estabelecer um recorde histórico de votação no Espírito Santos nas Eleições 2026, Lucas Polese (PL) aparece entre os 20 candidatos a deputado federal mais votados do país. Com mais de 419 mil votos, ele ocupa a 11ª posição no ranking, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A lista reúne os candidatos que receberam o maior número de votos para a Câmara dos Deputados, após a totalização dos votos na noite de domingo (4). Nas três primeiras posições do ranking estão Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP).
Lucas, que iniciou a trajetória política há cerca de 10 anos, ficou duas posições atrás, por exemplo, de Tabata Amaral (PSB-SP), que está em seu terceiro mandato na Câmara e recebeu pouco mais de 476 mil votos neste pleito — uma diferença de cerca de 57 mil votos entre eles.
Confira a lista dos 20 candidatos mais votados no Brasil:
- Nikolas Ferreira (PL-MG) - 3.119.318 votos
- Lucas Pavanato (PL-SP) - 3.038.438 votos
- Erika Hilton (PSOL-SP) - 1.596.472 votos
- André Fernandes (PL-CE) - 684.372 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - 583.107 votos
- Julia Zanatta (PL-SC) - 560.223 votos
- Ana Elisa (PT-MG) - 524.219 votos
- Kim Kataguiri (Missão-SP) - 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB-SP) - 476.383 votos
- Jeffrey Chiquini (Novo-PR) - 425.399 votos
- Lucas Polese (PL-ES) - 419.735 votos
- Delegado Caveira (PL-PA) - 414.927 votos
- Maurício Marcon (PL-RS) - 379.834 votos
- Renato Bolsonaro (PL-SP) - 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP-SP) - 333.401 votos
- Jader Filho (MDB-PA) - 326.617 votos
- Delegado Palumbo (PODE-SP) - 303.271 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS) - 280.262 votos
- Guilherme Cortez (PSOL-SP) - 275.450 votos
- Dra. Alessandra Haber (PODE-PA) - 272.856 votos
Este será o primeiro mandato de Polese na Câmara dos Deputados, sendo a segunda eleição disputada por ele, que foi eleito deputado estadual em 2022. Em entrevista à TV Gazeta na noite de domingo (4), o deputado afirmou reconhecer que será necessário fortalecer o trabalho para chegar preparado a Brasília, pois a experiência como deputado federal será como “conhecer um mundo novo”.
No mandato que terá início na Câmara dos Deputados, Polese afirmou que pretende defender pautas relacionadas à segurança pública, à propriedade privada e à redução da burocracia. Segundo ele, a proposta é “desburocratizar o Brasil e trazer um ambiente de mercado mais competitivo”.
Também do PL, mesmo partido de Lucas Polese, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira e o vereador de São Paulo Lucas Pavanato tornaram-se os candidatos a deputado federal mais votados da história do país, com mais de 3 milhões de votos cada um.
A posse dos deputados federais eleitos nas eleições de 2026 será em 1º de fevereiro de 2027, com mandato de quatro anos.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Fernanda Dalmacio.