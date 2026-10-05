Lucas Polese é o 11º deputado federal mais votado do país; confira o top 20

Este será o primeiro mandato de Polese na Câmara dos Deputados, sendo a segunda eleição disputada por ele, que foi eleito deputado estadual em 2022. Em entrevista à TV Gazeta na noite de domingo (4), o deputado afirmou reconhecer que será necessário fortalecer o trabalho para chegar preparado a Brasília, pois a experiência como deputado federal será como “conhecer um mundo novo”.





No mandato que terá início na Câmara dos Deputados, Polese afirmou que pretende defender pautas relacionadas à segurança pública, à propriedade privada e à redução da burocracia. Segundo ele, a proposta é “desburocratizar o Brasil e trazer um ambiente de mercado mais competitivo”.



Também do PL, mesmo partido de Lucas Polese, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira e o vereador de São Paulo Lucas Pavanato tornaram-se os candidatos a deputado federal mais votados da história do país, com mais de 3 milhões de votos cada um.





A posse dos deputados federais eleitos nas eleições de 2026 será em 1º de fevereiro de 2027, com mandato de quatro anos.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Fernanda Dalmacio.