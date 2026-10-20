A morte da razão e da decência

Por mais fértil que fosse minha imaginação ao projetar o que poderia acontecer naquela noite, jamais poderia imaginar que chegaríamos ao ponto do absurdo do ilusionismo que fomos constrangidos a presenciar, em que realidade e ficção eram de tal forma apresentadas que já não éramos capazes de distinguir entre o que fazia parte do mundo físico, palpável, objetivo, autêntico ou real e a fantasia mítica de um mundo imaginário.





A falta de conexão entre perguntas e respostas foi absoluta. Na prática, é como se o formulador da questão a fizesse em português e o respondente, que não falasse e não compreendesse a língua, respondesse qualquer outra coisa em húngaro, língua de matriz urálica, sem qualquer liame com a estrutura linguística de matriz latina como o português.





Ao público, perplexo, restava quedar-se incomodado, desrespeitado e paralisado, sem qualquer capacidade de justificar o tempo perdido, esperando que algo pudesse acontecer para restaurar a racionalidade perdida.





Alguns, mais determinados e rápidos a sair do estupor, desligaram a televisão, na expectativa de acordar do pesadelo. Não imaginavam eles que o pesadelo talvez pudesse acompanhá-los, na medida em que se pusessem, no travesseiro, a pensar nos riscos decorrentes do resultado das eleições.