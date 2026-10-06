A nova arquitetura do poder no Brasíl pós-eleição de 2026

A extrema-direita é a grande vencedora das eleições no Brasil, independentemente do segundo turno. Não há o que negar ou justificar. A nós basta aceitar e respeitar a vontade popular manifestada nas urnas.





A nova configuração do poder aparece nas cadeiras da Câmara e do Senado e no mapa do Brasil, em azul bolsonarista e vermelho petista, conforme os estados sejam governados por candidatos alinhados ao bolsonarismo ou por progressistas alinhados a Lula.





Essa arquitetura evidencia a eficiência de um projeto desenhado, executado e anunciado de longa data, à vista de todos, mas não devidamente avaliado por quem deveria considerar os riscos de sua concretização.