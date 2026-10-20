Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/10/2026

A carta “4 de Espadas” convida a desacelerar e a respeitar a necessidade de descanso físico e emocional. No amor, evitar discussões desnecessárias será a melhor maneira de preservar a harmonia, especialmente se alguma situação ainda precisar de tempo para ser compreendida. Na carreira, uma pausa estratégica poderá ajudar a reorganizar as ideias e a encontrar soluções. A saúde pedirá atenção ao sono e à recuperação das energias. Entre amigos, não se cobre tanta disponibilidade e permita-se momentos de tranquilidade.