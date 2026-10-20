Padre morre após ser atingido por crucifixo em missa transmitida ao vivo no Equador

A queda repentina de um grande crucifixo sobre a cabeça de um sacerdote, que morreu em decorrência do forte impacto sofrido em plena missa, deixou a comunidade católica de Guayaquil, no Equador, de luto.
O incidente ocorreu na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro da cidade equatoriana, onde, no último sábado (17/10), o padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebrava a missa.
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Sánchez Molinari, de 53 anos, estava no altar conduzindo a celebração quando, inesperadamente, o grande crucifixo de madeira se desprendeu e caiu diretamente sobre o sacerdote, que não chegou a perceber o que havia acontecido.
O padre caiu imediatamente no chão, diante da incredulidade dos fiéis presentes na missa e daqueles que acompanhavam uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.
A Arquidiocese de Guayaquil confirmou, na noite de sábado, a morte de Sánchez Molinari. "Agradecemos todas as mensagens de condolências vindas de diferentes partes do mundo e, especialmente, as orações pelo eterno descanso da alma do padre Patricio Sánchez."
O cardeal Luis Cabrera, arcebispo de Guayaquil, celebrou uma missa no domingo (18/10), na mesma igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde ocorreu o acidente, em memória do sacerdote.
Não foram divulgadas informações sobre o que pode ter causado o desprendimento do crucifixo.
Como aconteceu o acidente
"Queridos irmãos, um dia todos nós que estamos aqui também vamos morrer", disse ele, em certo momento, do púlpito.
"E, às vezes, o tempo que dedicamos a coisas que não têm tanto sentido não se compara ao tempo que dedicamos a Deus. Aquele tempo de qualidade que oferecemos a Deus, aos nossos irmãos, ao esposo, à esposa, aos filhos, à família, esse é o tempo mais bem empregado", acrescentou.
Após terminar o sermão, o sacerdote retornou ao altar e deu início às preces da missa. Foi justamente nesse momento que ocorreu o acidente, dois minutos depois de sua homilia.
"Padre, padre!", exclamou uma mulher que auxiliava o sacerdote perto do altar. "Chamem uma ambulância! Padre, padre!"
Nem as autoridades nem a Arquidiocese de Guayaquil forneceram informações imediatas sobre o que poderia ter acontecido para que o pesado crucifixo se desprendesse.
Na segunda-feira (19/10), a imprensa local exibiu imagens dos trabalhos de recolocação da imagem de Cristo na cruz, dentro da igreja.