O intolerável não pode ser tolerado

Cada uma dessas cenas evidenciava uma realidade que se impõe, começa a se tornar modus vivendi naturalizado e característico dos tempos distópicos que se avizinham e já começa a se transformar naquilo que se denomina paradigma.





Na perspectiva da filosofia, paradigma nada mais é do que um conjunto de concepções e valores que, em um dado tempo histórico, são compartilhados por muitos e passam a servir de modelo validado, repetido e naturalizado.





No início, esses comportamentos nos assustam, nos causam espanto e são rechaçados e criticados por infringirem normas éticas e jurídicas que norteiam nossa vida em sociedade.

Aos poucos, entretanto, vão perdendo o caráter de novidade, de absurdo e de assombro.





Eles vão sendo incorporados ao nosso cotidiano, repetidos que são por outros que ainda não haviam tido a coragem de se manifestar da mesma forma; agora, porém, esses comportamentos encontram eco e vão sendo reverberados.





Os iguais se encontram e reforçam comportamentos antes evitados, fosse por vergonha ou temor do desprezo social que causavam. Na medida em que esses “semelhantes morais” se encontram e se fortalecem mutuamente, novos pactos sociais vão sendo estabelecidos e os pactos civilizatórios antes consolidados começam a ser fragilizados, rompidos, até que um novo paradigma se estabelece.





O escárnio, a violência, o desrespeito ao outro e às instituições, a falta de pudor e de tolerância vão criando modelos que passam a orientar o modo como compreendemos o mundo e como passamos a nos conduzir em sociedade.





Novas relações se estabelecem e esse novo arquétipo vai se consolidando, deixando para trás o paradigma anterior, no caso, um paradigma modelado a partir de pactos civilizatórios respeitosos da dignidade e dos Direitos Humanos.