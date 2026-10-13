Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/10/2026

A carta “5 de Copas” sinaliza que você pode estar dedicando muita atenção a uma situação que não aconteceu conforme o esperado. No amor, uma decepção ou lembrança poderá despertar sentimentos delicados. Contudo, será importante não permitir que experiências antigas impeçam novas possibilidades. Na carreira, procure aprender com resultados frustrantes sem desvalorizar suas conquistas. Em relação à saúde, busque investir no acolhimento emocional e nos momentos de descanso. Entre amigos, estar perto de pessoas queridas tenderá a ajudá-lo(a) a recuperar o ânimo e a perceber que ainda existem motivos para sorrir.