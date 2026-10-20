7 dicas para pacientes com câncer de mama garantirem prioridade em precatórios

A prioridade cobre até cinco vezes o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) fixado pelo ente devedor. O que ultrapassar esse teto volta para a fila comum. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que a parcela prioritária também deve ser paga por precatório, exceto quando o valor total do crédito já couber no limite de RPV. Por isso, a rapidez do pagamento depende do valor do crédito e da fila de superpreferência de cada tribunal.