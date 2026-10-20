Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 20, após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca. O parlamentar foi recebido por apoiadores na saída do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.
"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", anunciou Janones na manhã desta terça-feira, quando antecipou a notícia sobre a alta hospitalar. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à "maior vitória de sua vida".
Ao deixar o hospital, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores e comentou sobre sua atuação à frente da campanha do petista. "O Lula simplesmente precisa de a gente fazer o trabalho nas redes sociais enquanto ele brilha", afirmou.
Na sequência, comparou o presidente ao jogador argentino de futebol Lionel Messi, que, embora seja genial, precisa da ajuda jogadores mais jovens para correr por ele.
O deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele estava nos bastidores do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18, entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo, como um dos convidados do presidente.
Um boletim médico divulgado na tarde da segunda-feira, 19, informou que Janones apresentava evolução clínica favorável e poderia receber alta em até 48 horas. O quadro era considerado estável, e o parlamentar estava sob os cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.
Lula também publicou uma mensagem de apoio ao deputado nas redes sociais. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.
"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército."