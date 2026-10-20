Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi

"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", anunciou Janones na manhã desta terça-feira, quando antecipou a notícia sobre a alta hospitalar. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à "maior vitória de sua vida".