AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi
Eleições 2026

Janones é recebido por apoiadores ao ter alta hospitalar e compara Lula a Messi

Parlamentar havia sido internado em razão de arritmia cardíaca

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 16:03

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

20 out 2026 às 16:03

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 20, após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca. O parlamentar foi recebido por apoiadores na saída do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", anunciou Janones na manhã desta terça-feira, quando antecipou a notícia sobre a alta hospitalar. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à "maior vitória de sua vida".

Messi

Ao deixar o hospital, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores e comentou sobre sua atuação à frente da campanha do petista. "O Lula simplesmente precisa de a gente fazer o trabalho nas redes sociais enquanto ele brilha", afirmou.

Na sequência, comparou o presidente ao jogador argentino de futebol Lionel Messi, que, embora seja genial, precisa da ajuda jogadores mais jovens para correr por ele.

Arritmia cardíaca

O deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele estava nos bastidores do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18, entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo, como um dos convidados do presidente.

Um boletim médico divulgado na tarde da segunda-feira, 19, informou que Janones apresentava evolução clínica favorável e poderia receber alta em até 48 horas. O quadro era considerado estável, e o parlamentar estava sob os cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.

Mensagem de Lula

Lula também publicou uma mensagem de apoio ao deputado nas redes sociais. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.

"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército."

Veja também 

André Mendonça

André Mendonça é sorteado relator de ação de Lula que pede quebra de sigilo

e-Título oferece vários serviços para eleitores

Eleições 2026: nenhum eleitor pode ser preso a partir desta terça (20)

Flávio Bolsonaro durante ato de campanha em Marabá, no Pará

Flávio Bolsonaro critica restrições ambientais e diz que produtor 'vai fazer o que quiser na sua terra'

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

André Janones Eleições
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bruxos do zodíaco: conheça os signos com maior conexão com a espiritualidade
Imagem de destaque
Bolo de fubá fofinho: 3 receitas de liquidificador para o lanche da tarde
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Vereador de Vitória condenado por estupro de criança tem mandato cassado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados