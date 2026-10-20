Empresa capixaba especializada em rochas naturais investe R$10 milhões em galeria-conceito em São Paulo





A Decolores, empresa capixaba especializada no beneficiamento e na comercialização de rochas naturais de alto padrão, acaba de investir R$ 10 milhões na Decolores Gallery, sua primeira galeria-conceito, inaugurada no bairro Jardim América, em São Paulo. O espaço marca uma nova etapa na estratégia da companhia, fundada em 2000, em Cachoeiro de Itapemirim, e reforça sua presença em um dos principais polos brasileiros de arquitetura, design e decoração.





Assinado pelo escritório MM18 Arquitetura, o projeto foi concebido para apresentar as rochas naturais como obras de arte, sob uma perspectiva que vai além da exposição de chapas. Com o conceito The Natural Stone Experience, a galeria propõe uma experiência que aproxima natureza, arquitetura, arte e design, valorizando as características geológicas e estéticas de cada material.





No espaço, as rochas deixam de ser apresentadas apenas como matéria-prima e assumem protagonismo na composição dos ambientes. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência imersiva, que percorre a origem, a formação geológica e as particularidades de cada pedra, combinando informações técnicas e referências visuais para inspirar novos projetos.



