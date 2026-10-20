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Empresa capixaba especializada em rochas naturais investe R$10 milhões em galeria-conceito em São Paulo

A Decolores, de Cachoeiro de Itapemirim, inaugurou o espaço onde as rochas são expostas como obras de arte. O movimento marca uma nova fase de expansão da companhia no mercado brasileiro

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 16:37

Públicado em 

20 out 2026 às 16:37
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Divulgação


A Decolores, empresa capixaba especializada no beneficiamento e na comercialização de rochas naturais de alto padrão, acaba de investir R$ 10 milhões na Decolores Gallery, sua primeira galeria-conceito, inaugurada no bairro Jardim América, em São Paulo. O espaço marca uma nova etapa na estratégia da companhia, fundada em 2000, em Cachoeiro de Itapemirim, e reforça sua presença em um dos principais polos brasileiros de arquitetura, design e decoração.


Assinado pelo escritório MM18 Arquitetura, o projeto foi concebido para apresentar as rochas naturais como obras de arte, sob uma perspectiva que vai além da exposição de chapas. Com o conceito The Natural Stone Experience, a galeria propõe uma experiência que aproxima natureza, arquitetura, arte e design, valorizando as características geológicas e estéticas de cada material.


No espaço, as rochas deixam de ser apresentadas apenas como matéria-prima e assumem protagonismo na composição dos ambientes. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência imersiva, que percorre a origem, a formação geológica e as particularidades de cada pedra, combinando informações técnicas e referências visuais para inspirar novos projetos.


Orientação técnica e experiência sensorial

Decolores Gallery
Divulgação

A Decolores Gallery também foi planejada para funcionar como um ambiente de apoio à especificação de materiais. Marmoristas, arquitetos, designers e outros profissionais poderão receber seus clientes no local, com suporte dos consultores da empresa para conhecer as possibilidades de aplicação das rochas naturais e avaliar alternativas para projetos. A ideia é tornar o processo de escolha mais completo, reunindo orientação técnica e experiência sensorial.

Mais de 25 anos de trajetória
Luca Burlamacchi, CEO da Decolores
Luca Burlamacchi, CEO da Decolores Divulgação

A inauguração ocorre em um momento de fortalecimento da presença da companhia no mercado brasileiro, sem deixar de lado sua atuação internacional. Embora tenha origem no Espírito Santo, a Decolores destina grande parte de sua produção ao exterior, com presença consolidada principalmente nos Estados Unidos e na Europa. 


A abertura da galeria em São Paulo busca estreitar o relacionamento com escritórios de arquitetura e design e ampliar a aproximação com profissionais que participam da especificação de materiais para projetos de alto padrão.


Segundo Luca Burlamacchi, CEO da Decolores, a escolha da capital paulista está relacionada à importância da cidade para o mercado de arquitetura e design e à influência dos profissionais locais na seleção de materiais para projetos. 

A galeria traduz em um único ambiente a experiência acumulada pela empresa ao longo de mais de 25 anos de trajetória.

Luca Burlamacchi, CEO da Decolores

Aplicações no mobiliário

Divulgação


Além da exposição de chapas, a galeria apresenta aplicações das rochas em mobiliário e soluções de design, permitindo visualizar o potencial estético e funcional dos materiais em diferentes contextos. Grande parte dos móveis leva a assinatura do designer Estevão Toledo, reforçando a integração entre design autoral, arte e elementos naturais.


O projeto também prevê uma agenda de eventos, encontros e conversas sobre arquitetura, música, arte, natureza, inovação e diferentes expressões criativas. A intenção é transformar o endereço em uma plataforma de relacionamento e troca de conhecimento, ampliando a atuação da Decolores para além do fornecimento de materiais. O espaço contará ainda com um café aberto ao público, pensado para estimular a permanência e a convivência entre profissionais, clientes e visitantes.


Confira outros ambientes da loja-conceito



Fundada em 2000, em Cachoeiro de Itapemirim, a Decolores se especializou no beneficiamento e na comercialização de rochas naturais de alto padrão, com destaque para os quartzitos brasileiros. A empresa atribui sua atuação no setor aos investimentos em tecnologia, inovação, sustentabilidade e design, atendendo clientes no Brasil e no exterior.

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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