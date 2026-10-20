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BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul na quarta-feira (21)

Os trabalhos fazem parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Iconha e Rio Novo do Sul

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 17:39

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

20 out 2026 às 17:39
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul na quarta-feira (21) Crédito: Fabrício Christ

A BR 101 será totalmente interditada nesta quarta-feira (21) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, para detonação de rochas. Segundo a Ecovias Capixaba, o bloqueio está previsto para ocorrer das 14h às 15h. 


A operação faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Iconha e Rio Novo do Sul. A detonação será realizada na nova pista, que está em construção, mas parte da pista atual também será interditada por questões de segurança, devido à proximidade com o local dos trabalhos.


A concessionária ressalta que a operação depende das condições do tempo. Caso chova, a interdição poderá ser cancelada e reagendada.

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