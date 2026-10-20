BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul na quarta-feira (21)

A BR 101 será totalmente interditada nesta quarta-feira (21) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, para detonação de rochas. Segundo a Ecovias Capixaba, o bloqueio está previsto para ocorrer das 14h às 15h.





A operação faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Iconha e Rio Novo do Sul. A detonação será realizada na nova pista, que está em construção, mas parte da pista atual também será interditada por questões de segurança, devido à proximidade com o local dos trabalhos.





A concessionária ressalta que a operação depende das condições do tempo. Caso chova, a interdição poderá ser cancelada e reagendada.