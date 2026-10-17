Os milhões economizados pelos usuários no novo contrato da BR 101 no ES

Previstos no novo contrato de concessão da BR 101, firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Ecovias Capixaba, foram concedidos mais de R$ 18,1 milhões em benefícios tarifários aos usuários da rodovia federal no primeiro ano de vigência do acordo.





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O valor, segundo a Ecovias Capixaba, considera três medidas implementadas a partir de agosto de 2025: o desconto de 5% para veículos que utilizam TAG de pagamento automático, o Desconto de Usuário Frequente (DUF) e a isenção completa da tarifa de pedágio para motocicletas.





O maior volume corresponde ao Desconto Básico Tarifário (DBT), que garante redução de 5% no valor da tarifa para todos os veículos que utilizam TAG como meio de pagamento. Entre 27 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2026, foram concedidos R$ 12,93 milhões em descontos por meio desse benefício.





No mesmo período, o programa Desconto de Usuário Frequente (DUF) proporcionou R$ 2,04 milhões em descontos. O benefício é destinado a veículos de passeio que passam repetidamente pela mesma praça de pedágio e oferece reduções progressivas no valor da tarifa ao longo do mês.