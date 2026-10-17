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Leonel Ximenes

Os milhões economizados pelos usuários no novo contrato da BR 101 no ES

Benefícios foram determinados no acordo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a concessionária Ecovias Capixaba

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

17 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Trecho duplicado da BR 101 no Espírito Santo
Trecho duplicado da BR 101 no Espírito Santo Divulgação

Previstos no novo contrato de concessão da BR 101, firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Ecovias Capixaba, foram concedidos mais de R$ 18,1 milhões em benefícios tarifários aos usuários da rodovia federal no primeiro ano de vigência do acordo. 


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O valor, segundo a Ecovias Capixaba, considera três medidas implementadas a partir de agosto de 2025: o desconto de 5% para veículos que utilizam TAG de pagamento automático, o Desconto de Usuário Frequente (DUF) e a isenção completa da tarifa de pedágio para motocicletas.


O maior volume corresponde ao Desconto Básico Tarifário (DBT), que garante redução de 5% no valor da tarifa para todos os veículos que utilizam TAG como meio de pagamento. Entre 27 de agosto de 2025 e 26 de agosto de 2026, foram concedidos R$ 12,93 milhões em descontos por meio desse benefício.


No mesmo período, o programa Desconto de Usuário Frequente (DUF) proporcionou R$ 2,04 milhões em descontos. O benefício é destinado a veículos de passeio que passam repetidamente pela mesma praça de pedágio e oferece reduções progressivas no valor da tarifa ao longo do mês. 

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A medida, prevista em contrato, favorece especialmente quem utiliza a rodovia com frequência, como nos deslocamentos diários para o trabalho ou estudo. Considerando o período desde o início do contrato modernizado até 30 de setembro de 2026, o total acumulado em descontos do DUF chegou a R$ 2,25 milhões.


Outro benefício é a isenção da tarifa de pedágio para motocicletas. No primeiro ano de vigência da medida, a economia estimada para os motociclistas foi de aproximadamente R$ 3,14 milhões, considerando cerca de 1,3 milhão de passagens de motos pelas praças de pedágio. 

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS

As medidas fazem parte das mudanças estabelecidas pelo novo contrato de concessão, em agosto de 2025. Além dos investimentos previstos para ampliar e modernizar a infraestrutura rodoviária, o novo contrato oferece condições diferenciadas para alguns usuários da BR 101.


A Ecovias Capixaba administra 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR 101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro. A área concedida corta 24 municípios do Espírito Santo e um da Bahia. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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