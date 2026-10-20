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Ponte da Passagem

Adolescente furta bicicleta elétrica e tenta fugir nadando em Vitória

Jovem de 17 anos pulou na maré ao perceber a chegada da Guarda Municipal e foi localizado em área de mangue próxima à Ufes

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 17:48

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

20 out 2026 às 17:48
Adolescente é encontrado na maré após furto de bike elétrica em Vitória
Adolescente é encontrado na maré após furto de bike elétrica em Vitória Divulgação/Guarda de Vitória

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de furtar uma bicicleta elétrica e tentar fugir nadando pela maré, na manhã desta terça-feira (20), nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória. O furto aconteceu no bairro Jardim da Penha, onde outra bike elétrica também tinha sido furtada no domingo (18).


No caso desta manhã, testemunhas contaram à Guarda Municipal que o veículo havia sido furtado em frente a uma revendedora de carros e que o jovem teria fugido em direção à Ponte da Passagem. No local, os agentes viram o suspeito deitado no vão da estrutura. Ao perceber a presença dos guardas, ele pulou na maré para tentar escapar.


Equipe do Salvamar, da Guarda Municipal, realizaram buscas de barco e localizaram o adolescente em uma área de mangue próxima à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Um alicate que teria sido utilizado para cortar o cadeado da bicicleta também foi apreendido. 


A bicicleta foi recuperada pela Guarda Municipal. Já a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que mais informações sobre os procedimentos adotados seriam divulgadas após a conclusão das oitivas.

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