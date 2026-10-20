Hibisco faz bem para quê? Veja os benefícios e os cuidados ao consumir a planta

O hibisco pode contribuir para o controle do peso corporal devido à presença de compostos antioxidantes, como as antocianinas e os polifenóis, que podem influenciar o metabolismo das gorduras e o acúmulo de tecido adiposo no organismo. No entanto, a planta não promove o emagrecimento por si só. O seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas.