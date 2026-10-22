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No Sul

PF prende suspeito de divulgar imagens de abuso sexual infantil na internet em Cachoeiro

Agentes apreenderam um celular, um computador e dispositivos de armazenamento de dados, que serão submetidos à perícia

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2026 às 10:39

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (22), durante uma operação de combate à divulgação de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, foram apreendidos um celular, um computador e dispositivos de armazenamento de dados, que serão submetidos à perícia.


Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. Ele será encaminhado ao sistema prisional.


Segundo a Polícia Federal, o investigado poderá responder pelo crime de armazenar fotografias, vídeos ou outros registros que contenham cenas de exploração sexual de crianças ou adolescentes.


A Polícia Federal alertou pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes tanto no ambiente virtual quanto no físico.

Segundo a corporação, a conscientização e a vigilância são fundamentais para prevenir situações de abuso e exploração sexual e garantir a segurança de crianças e adolescentes.
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