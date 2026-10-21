Quem é Malévola Alves, influenciadora brasileira detida no Egito aos 22 anos

Nos vídeos que circularam nas redes sociais, Malévola Alves e a amiga Bruna aparecem dançando funk dentro de um táxi. Em uma das cenas, Bruna acaricia um dos homens, enquanto a influenciadora força uma aproximação entre os dois para provocar um beijo. Em outro registro, Malévola dança com as pernas erguidas no banco traseiro de um carro, enquanto Bruna encosta a cabeça do motorista em seus seios. Na sequência, a influenciadora grava homens dando tapas em suas nádegas pela janela do veículo.