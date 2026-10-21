Movimento incentiva troca de livros em espaços públicos no ES

Encontrar um livro em um banco de praça ou em uma parada de ônibus pode ser o início de uma nova leitura. Essa é a proposta do Movimento Partiu Leitura, iniciativa nacional do Sesc que será realizada em 29 de outubro e incentiva a circulação de livros em espaços públicos.
Para participar, basta escolher um livro da própria coleção e deixá-lo em um local público para que outra pessoa possa encontrá-lo. A proposta é que quem receber a obra também compartilhe um exemplar, dando continuidade à circulação dos livros e ampliando as possibilidades de acesso à literatura.
“A ação transforma o livro em um presente e cria novas oportunidades de acesso à leitura, fazendo com que histórias circulem por diferentes lugares e cheguem a pessoas que talvez não tivessem contato com aquelas obras”, pontua a programadora Cultural da Rede Sesc-ES de Bibliotecas, Bianca Sizini.
Além disso, a entidade também orienta que os participantes que desejarem podem deixar um bilhete para o próximo leitor e também registrar a ação nas redes sociais, marcando os perfis @sescbrasil e @sescgloriaes nos stories ou publicações no feed.
Além da mobilização para compartilhar livros, o Sesc São Mateus realiza, no dia 29 de outubro, um encontro do Clube do Livro dedicado a “Vidas Secas”, clássico de Graciliano Ramos. Publicada em 1938, a obra acompanha a trajetória de uma família sertaneja que enfrenta a seca, a pobreza e as desigualdades sociais.
A atividade começa às 18h30, tem duração de duas horas e é gratuita, com classificação indicativa a partir de 16 anos. São disponibilizados 50 ingressos, que podem ser retirados pela plataforma Let’s Events ou na portaria da unidade.
Já na Capital, os leitores podem aproveitar para conhecer a Biblioteca Guilherme Santos Neves, localizada no Centro Cultural Sesc Glória, que reúne mais de 8 mil livros, além de revistas, jornais e publicações infantis. O espaço fica no quarto pavimento do edifício e é aberto ao público.
O funcionamento é de quarta a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 18h.
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Yasmin Spiegel é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.