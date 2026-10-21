Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Movimento incentiva troca de livros em espaços públicos no ES
Literatura

Movimento incentiva troca de livros em espaços públicos no ES

Movimento Partiu Leitura é ação nacional promovida pelo Sesc e será realizada em 29 de outubro
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 18:35

Movimento Partiu Leitura tem como objetivo a partilha de livros em espaços públicos
Movimento Partiu Leitura tem como objetivo a partilha de livros em espaços públicos Shutterstock

Encontrar um livro em um banco de praça ou em uma parada de ônibus pode ser o início de uma nova leitura. Essa é a proposta do Movimento Partiu Leitura, iniciativa nacional do Sesc que será realizada em 29 de outubro e incentiva a circulação de livros em espaços públicos.

Para participar, basta escolher um livro da própria coleção e deixá-lo em um local público para que outra pessoa possa encontrá-lo. A proposta é que quem receber a obra também compartilhe um exemplar, dando continuidade à circulação dos livros e ampliando as possibilidades de acesso à literatura.

“A ação transforma o livro em um presente e cria novas oportunidades de acesso à leitura, fazendo com que histórias circulem por diferentes lugares e cheguem a pessoas que talvez não tivessem contato com aquelas obras”, pontua a programadora Cultural da Rede Sesc-ES de Bibliotecas, Bianca Sizini.

Além disso, a entidade também orienta que os participantes que desejarem podem deixar um bilhete para o próximo leitor e também registrar a ação nas redes sociais, marcando os perfis @sescbrasil e @sescgloriaes nos stories ou publicações no feed. 

Clube de leitura em São Mateus e biblioteca em Vitória

Além da mobilização para compartilhar livros, o Sesc São Mateus realiza, no dia 29 de outubro, um encontro do Clube do Livro dedicado a “Vidas Secas”, clássico de Graciliano Ramos. Publicada em 1938, a obra acompanha a trajetória de uma família sertaneja que enfrenta a seca, a pobreza e as desigualdades sociais.

A atividade começa às 18h30, tem duração de duas horas e é gratuita, com classificação indicativa a partir de 16 anos. São disponibilizados 50 ingressos, que podem ser retirados pela plataforma Let’s Events ou na portaria da unidade.

Já na Capital, os leitores podem aproveitar para conhecer a Biblioteca Guilherme Santos Neves, localizada no Centro Cultural Sesc Glória, que reúne mais de 8 mil livros, além de revistas, jornais e publicações infantis. O espaço fica no quarto pavimento do edifício e é aberto ao público.

O funcionamento é de quarta a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 18h.

Caro leitor

Yasmin Spiegel é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

Veja Também 

Movimento Partiu Leitura tem como objetivo a partilha de livros em espaços públicos

Movimento incentiva troca de livros em espaços públicos no ES

Imagem de destaque

A literatura em um mundo sem piedade, sem centro e sem coração

Imagem de destaque

Audiolivros no Spotify: 7 livros para ouvir e incluir na lista de leituras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Livros Literatura Literatura Capixaba Sesc Sesc Glória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES registra 30 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026
Track&Field Run Series
Track&Field Run Series vai reunir 2 mil corredores em Vitória
Sede da Apex Empresarial, em Vitória
Juiz dá decisão importante dentro do caso da Apex Partners

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.